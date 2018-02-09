FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 746

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nahdi:
Все эти ваши картинки... палки... рельсы... квадраты, треугольники, замки, локи и прочие рыльно-мыльные принадлежности без реальных данных - просто буйство вашей фантазии и оправдание вашего глупого входа, совершенного ранее

чо счас делаешь - покупаешь или продаешь?

цель по евре есть?

откуда узнал депозит Александра?

а про твои реальные данные я уже сказал - горели на них и уже не раз, т.к. ДБ редактируются, даже финальные, уже после того как они были опубликованы
 

Доллар канадец, пора наверно смотреть в шорты. В долгосрок.


 
Aleksandr Yakovlev:

Доллар канадец, пора наверно смотреть в шорты. В долгосрок.

чуть не согласился...

флетит пока

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Валютные позиции | Коэффициенты открытых позиций Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
 
Renat Akhtyamov:

чо счас делаешь - покупаешь или продаешь?

цель по евре есть?

откуда узнал депозит Александра?

а про твои реальные данные я уже сказал - горели на них и уже не раз, т.к. ДБ редактируются, даже финальные, уже после того как они были опубликованы
Наблюдаю за метаниями отроков.  По йене уже простирнули. По кроссам тоже. На очереди полагаю евро, фунт, золото и прочие радости жизни
Про реальные данные я уже говорил. Одно дело на них смотреть и совсем иное понимать, что они говорят

По поводу Александра - я просто чуток внимательнее тебя читаю ветку.

По евро ближайшие цели были озвучены. Дальше - по обстоятельствам

 
nahdi:
Наблюдаю за метаниями отроков.  По йене уже простирнули. По кроссам тоже. На очереди полагаю евро, фунт, золото и прочие радости жизни
Про реальные данные я уже говорил. Одно дело на них смотреть и совсем иное понимать, что они говорят

По поводу Александра - я просто чуток внимательнее тебя читаю ветку.

По евро ближайшие цели были озвучены. Дальше - по обстоятельствам

отлегло, скорее всего я что то пропустил за время отсутствия

недавно я потер преобразователь ДБ в читабельный для метака формат, хочу проверить кое что. Есть?

 
Renat Akhtyamov:
отлегло, скорее всего я что то пропустил за время отсутствия
полагаю ты многое упускаешь... и фантазируешь много
 
nahdi:
полагаю ты многое упускаешь... и фантазируешь много

моя стратегия табу, её тут никто не знает

от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920

в ДБ такого нету, но будет как я сказал


 
По канадцу - я бы вообще туда не лез. Соглашусь с дедом вашим - перекуплен он!!! Как и нефть. Но когда торкнет сказать не могу. Может завтра, может через месяц. Не исключаю и обновления хаёв
 
Renat Akhtyamov:

моя стратегия табу, её тут никто не знает

от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920

в ДБ такого нету, но будет как я сказал

Могут и 176-78 дать. Не суть.

У тебя есть стратегия? Судя по твоим метаниям она как таковая напрочь отсутствует

В ДБ есть что есть. Кто то видит кто то нет.

На то, что ты сказал рынок чхать хотел

 
nahdi:

Могут и 176-78 дать. Не суть.

У тебя есть стратегия? Судя по твоим метаниям она как таковая напрочь отсутствует

В ДБ есть что есть. Кто то видит кто то нет.

На то, что ты сказал рынок чхать хотел

время покажет

а ты продай пока, раз так, а я поржу, попозжа естественно
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