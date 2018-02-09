FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 746
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чо счас делаешь - покупаешь или продаешь?
цель по евре есть?
откуда узнал депозит Александра?а про твои реальные данные я уже сказал - горели на них и уже не раз, т.к. ДБ редактируются, даже финальные, уже после того как они были опубликованы
Доллар канадец, пора наверно смотреть в шорты. В долгосрок.
Доллар канадец, пора наверно смотреть в шорты. В долгосрок.
чуть не согласился...
флетит покаhttps://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
чо счас делаешь - покупаешь или продаешь?
цель по евре есть?
откуда узнал депозит Александра?а про твои реальные данные я уже сказал - горели на них и уже не раз, т.к. ДБ редактируются, даже финальные, уже после того как они были опубликованы
Про реальные данные я уже говорил. Одно дело на них смотреть и совсем иное понимать, что они говорят
По поводу Александра - я просто чуток внимательнее тебя читаю ветку.
По евро ближайшие цели были озвучены. Дальше - по обстоятельствам
Наблюдаю за метаниями отроков. По йене уже простирнули. По кроссам тоже. На очереди полагаю евро, фунт, золото и прочие радости жизни
Про реальные данные я уже говорил. Одно дело на них смотреть и совсем иное понимать, что они говорят
По поводу Александра - я просто чуток внимательнее тебя читаю ветку.
По евро ближайшие цели были озвучены. Дальше - по обстоятельствам
отлегло, скорее всего я что то пропустил за время отсутствия
недавно я потер преобразователь ДБ в читабельный для метака формат, хочу проверить кое что. Есть?
отлегло, скорее всего я что то пропустил за время отсутствия
полагаю ты многое упускаешь... и фантазируешь много
моя стратегия табу, её тут никто не знает
от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920
в ДБ такого нету, но будет как я сказал
моя стратегия табу, её тут никто не знает
от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920
в ДБ такого нету, но будет как я сказал
Могут и 176-78 дать. Не суть.
У тебя есть стратегия? Судя по твоим метаниям она как таковая напрочь отсутствует
В ДБ есть что есть. Кто то видит кто то нет.
На то, что ты сказал рынок чхать хотел
Могут и 176-78 дать. Не суть.
У тебя есть стратегия? Судя по твоим метаниям она как таковая напрочь отсутствует
В ДБ есть что есть. Кто то видит кто то нет.
На то, что ты сказал рынок чхать хотел
время покажета ты продай пока, раз так, а я поржу, попозжа естественно