FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 776

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Пока меня смущает тока бакс, не даделанный он еще какой - то (картина выше)...

 

Надеюсь по евробаку продолжим восхождение.

 
Lesorub:

ТР 1.1550, порвут палки всех предсказамусов...

ох уж эти палки....
 
Renat Akhtyamov:
ох уж эти палки....

Смело держу до примерных 1.2085-1.2092

 
Aleksandr Yakovlev:

Смело держу до примерных 1.2085-1.2092

Не понял, откуда?

Там выше максимум 1.2 усмотрели

Картина есть поглазеть?
 
Renat Akhtyamov:

Не понял, откуда?

Там выше максимум 1.2 усмотрели

Картина есть поглазеть?

Держу сделку с 1737. С картиной погоди.

 

Доброго времени суток! Дамы и господа. Успешной торговой недели!
По евро, поддержка 1.1920. от неё покупаю с коротким стопом до 1.1980

 

Это мы по любому должны дойти.

 
Aleksandr Yakovlev:

https://c.mql5.com/3/162/EURUSD.proH4__1.png

Это мы по любому должны дойти.

Запомним.


 
Vadens:

Запомним.



Блиииин, ну зачем вы так. Такую красоту и ради меня. Я польщен. Но я всего лишь человек и могу ошибиться. Но я по прежнему считаю, что доползем до того уровня.)))

1...769770771772773774775776777778779780781782783...878
Новый комментарий