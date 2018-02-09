FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 776
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока меня смущает тока бакс, не даделанный он еще какой - то (картина выше)...
Надеюсь по евробаку продолжим восхождение.
ТР 1.1550, порвут палки всех предсказамусов...
ох уж эти палки....
Смело держу до примерных 1.2085-1.2092
Смело держу до примерных 1.2085-1.2092
Не понял, откуда?
Там выше максимум 1.2 усмотрелиКартина есть поглазеть?
Не понял, откуда?
Там выше максимум 1.2 усмотрелиКартина есть поглазеть?
Держу сделку с 1737. С картиной погоди.
Доброго времени суток! Дамы и господа. Успешной торговой недели!
По евро, поддержка 1.1920. от неё покупаю с коротким стопом до 1.1980
Это мы по любому должны дойти.
https://c.mql5.com/3/162/EURUSD.proH4__1.png
Это мы по любому должны дойти.
Запомним.
Запомним.
Блиииин, ну зачем вы так. Такую красоту и ради меня. Я польщен. Но я всего лишь человек и могу ошибиться. Но я по прежнему считаю, что доползем до того уровня.)))