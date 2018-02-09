FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 622
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Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????
74 перспективненько,но далековато.
когда надоест держать позу тогда и закрою
Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????
74 перспективненько,но далековато.
или вместо идей интересуют готовые входы-выходы с сопровождением?
Нет там никаких перспектив. Ловля отката и только.
или вместо идей интересуют готовые входы-выходы с сопровождением?
Ауднзд вне интереса. Долго стояла- своп потеряла.))
Интересны конечно идеи.
Входы-выходы интересно но в меру.
NZD писала раньше. Набираю сейчас.)
Ауднзд вне интереса. Долго стояла- своп потеряла.))
Интересны конечно идеи.
Входы-выходы интересно но в меру.
NZD писала раньше. Набираю сейчас.)
я по усджпу лося ращу,
как он рос набирал шорты. Но он продолжает расти и сейчас, так что в нзд зайду не скоро.
я по усджпу лося ращу,
как он рос набирал шорты. Но он продолжает расти и сейчас, так что в нзд зайду не скоро.
Ну да ...
Индекс Ены:
Стесняюсь спросить, о чем этот прекрасный рисунок?
Непонятная пара. (жпу)- это что?
Писали бы как есть, а то луни, киви.... сленг себе зачем-то выдумали. К чему это? Пишите в стандартных обозначениях валютных пар. Пожалуйста!
Разобралась. EUR/JPY.
В плане продаж мне тоже казалась безопасней, но продавала EUR/USD. Хотя теперь и ее прикрыла.
NZD/USD ну все хорошо, кроме любимых 30%
Походу что то должно случится на выходных, так как цели внизу не завершены, а по некоторым периодам показывает продолжение бай тренда.
Планирую ешё 15-20 пп взять на верху потом в накопление вниз, вывод Кэша и по рому со льдом.