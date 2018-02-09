FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 622

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sterva:

Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????

74 перспективненько,но далековато.


когда надоест держать позу тогда и закрою

 
sterva:

Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????

74 перспективненько,но далековато.

Нет там никаких перспектив. Ловля отката и только.

Начиная с шорта ауднзд


или вместо идей интересуют готовые входы-выходы с сопровождением?

 
Mickey Moose:
Нет там никаких перспектив. Ловля отката и только.

Начиная с шорта ауднзд


или вместо идей интересуют готовые входы-выходы с сопровождением?

Ауднзд вне интереса. Долго стояла-  своп потеряла.))

Интересны конечно идеи.

Входы-выходы интересно но в меру. 

NZD писала раньше. Набираю сейчас.)

 
sterva:

Ауднзд вне интереса. Долго стояла-  своп потеряла.))

Интересны конечно идеи.

Входы-выходы интересно но в меру. 

NZD писала раньше. Набираю сейчас.)


я по усджпу лося ращу,

как он рос набирал шорты. Но он продолжает расти и сейчас, так что в нзд зайду не скоро.

 
Mickey Moose:

я по усджпу лося ращу,

как он рос набирал шорты. Но он продолжает расти и сейчас, так что в нзд зайду не скоро.

Непонятная пара. (жпу)- это что?
 
Lesorub:

Ну да ...

Индекс Ены:



Стесняюсь спросить, о чем этот прекрасный рисунок?

 
sterva:
Непонятная пара. (жпу)- это что?
Вот-вот.
Писали бы как есть, а то луни, киви.... сленг себе зачем-то выдумали. К чему это? Пишите в стандартных обозначениях валютных пар. Пожалуйста!
 

Разобралась. EUR/JPY.

В плане продаж мне тоже казалась безопасней, но продавала EUR/USD. Хотя теперь и ее прикрыла.

 

NZD/USD ну все хорошо, кроме любимых 30%

 

Походу что то должно случится на выходных, так как цели внизу не завершены, а по некоторым периодам показывает продолжение бай тренда.

Планирую ешё 15-20 пп взять на верху потом в накопление вниз, вывод Кэша и по рому со льдом.

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