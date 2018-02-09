FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 837
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Киви/Жипию?
Время пришло!!!
думаю так
Время пришло!!!
Ну и хорошо!
Но чёт не сильно похоже.....перехай спокойный,импульс на тест не похожий.......
Ну и хорошо!
Но чёт не сильно похоже.....перехай спокойный,импульс на тест не похожий.......
79,77 долг с Н4 ...
79,77 долг с Н4 ...
Ну,пусть зреет.
Главное,чтобы работало правило №1-если шло вверх,когда-нибудь должно пойти вниз.
785 пунктов...
785 пунктов...
Помнится,ты говорил,что канадец обвалится. Я ещё сомневался,не пробьёт ли уровень вверх. Респект! Вышло по твоему. Умеешь ванговать!
ДЦ решил мой новый системс испытать. Ох евра... )))))))
Прогнозы, индюки.... Не в этом дело!!!
И ночной брекзит по фунту - та же самая история... Просто они делают так:, а я им так:
ДЦ решил мой новый системс испытать. Ох евра... )))))))
Прогнозы, индюки.... Не в этом дело!!!
И ночной брекзит по фунту - та же самая история... Просто они делают так:, а я им так:
Раскрой суть,а то смахивает,что куришь.
Понятно,что ты про ночной обвал евры. Обычный тест на понижение,а может тормозной. Кому-то хочется вверх или разведка боем.
Колись подробно.
Раскрой суть,а то смахивает,что куришь.
Понятно,что ты про ночной обвал евры. Обычный тест на понижение,а может тормозной. Кому-то хочется вверх или разведка боем.
Колись подробно.
Когда делаешь так, еще не такое поймешь