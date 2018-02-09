FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 837

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Vadens:

Киви/Жипию?

Время пришло!!!

 

думаю так

 
Lesorub:

Время пришло!!!


Ну и хорошо!

Но чёт не сильно похоже.....перехай спокойный,импульс на тест не похожий.......


 
Vadens:

Ну и хорошо!

Но чёт не сильно похоже.....перехай спокойный,импульс на тест не похожий.......


79,77 долг с Н4 ...

 
Lesorub:

79,77 долг с Н4 ...


Ну,пусть зреет.

Главное,чтобы работало правило №1-если шло вверх,когда-нибудь должно пойти вниз.

 

785 пунктов...



 
Lesorub:

785 пунктов...




Помнится,ты говорил,что канадец обвалится. Я ещё сомневался,не пробьёт ли уровень вверх. Респект! Вышло по твоему. Умеешь ванговать!

 

ДЦ решил мой новый системс испытать. Ох евра... )))))))

Прогнозы, индюки.... Не в этом дело!!!

И ночной брекзит по фунту - та же самая история... Просто они делают так:, а я им так: 


 
Renat Akhtyamov:

ДЦ решил мой новый системс испытать. Ох евра... )))))))

Прогнозы, индюки.... Не в этом дело!!!

И ночной брекзит по фунту - та же самая история... Просто они делают так:, а я им так: 



Раскрой суть,а то смахивает,что куришь.

Понятно,что ты про ночной обвал евры. Обычный тест на понижение,а может тормозной. Кому-то хочется вверх или разведка боем.

Колись подробно.

 
Vadens:

Раскрой суть,а то смахивает,что куришь.

Понятно,что ты про ночной обвал евры. Обычный тест на понижение,а может тормозной. Кому-то хочется вверх или разведка боем.

Колись подробно.


Когда делаешь так, еще не такое поймешь
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