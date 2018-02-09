FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 799
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Пол форума битками интересуется. Чо там по палкам?
пирамида, она и в Африке пирамида...
я уже показывал на нем загон в противоход
будет все, как всегда...
пирамида, она и в Африке пирамида...
я уже показывал на нем загон в противоход
будет все, как всегда...
не совсем понятно - дальше вверх или вниз, ТР куда?
палки дают цель, где будет цена
КУКЛ творит объегоривание и идет затем на цель
кто не спрыгнет с битка вовремя - останется без штанов...
лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов
щас добьют, пара вниз уедет...
Sell limit 1.3590
1.3548
ТР 1.3333
лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов
щас добьют, пара вниз уедет...
для меня что фунт, что биток...
понимание такое:
это на данный момент сверхволотильные пары и я в такое не лезу
лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов
щас добьют, пара вниз уедет...
Sell limit 1.3590
1.3548
ТР 1.3333
Рыжик приболел.)
Сколько ему еще.
Уже 12 кажет?
По евре ниже 1.16 не стоит (ИМХО) т.р. пока ставить.
для меня что фунт, что биток...
понимание такое:
это на данный момент сверхволотильные пары и я в такое не лезу
надеюсь, Ауди смотришь?
а, да, у тебя ведь только один график на экране...
надеюсь, Ауди смотришь?
а, да, у тебя ведь только один график на экране...
было дело, дня четыре назад написал в другой ветке:
Рыжик приболел.)
Сколько ему еще.
Уже 12 кажет?
1260 был первый вход...
ниже набор
протащили вниз на 160 п.
ТР1 1279
ТР2 1296
внизу долги 1232 и 1212
1260 был первый вход...
ниже набор
протащили вниз на 160 п.
ТР1 1279
ТР2 1296
внизу долги 1232 и 1212
Спасибо.)
Вчера поняла, что с большой вероятностью прокатят,но уж поздно.
Сегодя и фунт с еврой поругались. На чем фунт улетел непонимаю пока.)