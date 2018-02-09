FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 799

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Renat Akhtyamov:

Пол форума битками интересуется. Чо там по палкам?

пирамида, она и в Африке пирамида...

я уже показывал на нем загон в противоход

будет все, как всегда...

 
Lesorub:

пирамида, она и в Африке пирамида...

я уже показывал на нем загон в противоход

будет все, как всегда...

не совсем понятно - дальше вверх или вниз, ТР куда?
 
Renat Akhtyamov:
не совсем понятно - дальше вверх или вниз, ТР куда?

палки дают цель, где будет цена

КУКЛ творит объегоривание и идет затем на цель

кто не спрыгнет с битка вовремя - останется без штанов...

 
Renat Akhtyamov:

лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов

щас добьют, пара вниз уедет...

Sell limit 1.3590

              1.3548


ТР          1.3333

 
Lesorub:

лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов

щас добьют, пара вниз уедет...

для меня что фунт, что биток...

понимание такое:

это на данный момент сверхволотильные пары и я в такое не лезу

 
Lesorub:

лучше смотри фунта, его индекс взял свой хай без 50 пунктов

щас добьют, пара вниз уедет...

Sell limit 1.3590

              1.3548


ТР          1.3333


Рыжик приболел.)

Сколько ему еще.

Уже 12 кажет?

По евре ниже 1.16 не стоит (ИМХО) т.р. пока ставить.

 
Renat Akhtyamov:

для меня что фунт, что биток...

понимание такое:

это на данный момент сверхволотильные пары и я в такое не лезу

надеюсь, Ауди смотришь?

а, да, у тебя ведь только один график на экране...

 
Lesorub:

надеюсь, Ауди смотришь?

а, да, у тебя ведь только один график на экране...

было дело, дня четыре назад написал в другой ветке:


 
sterva:

Рыжик приболел.)

Сколько ему еще.

Уже 12 кажет?

1260 был первый вход...

ниже набор

протащили вниз на 160 п.        

ТР1   1279

ТР2   1296

внизу долги 1232 и 1212

 
Lesorub:

1260 был первый вход...

ниже набор

протащили вниз на 160 п.        

ТР1   1279

ТР2   1296

внизу долги 1232 и 1212


Спасибо.)

Вчера поняла, что с большой вероятностью прокатят,но уж поздно.

Сегодя и фунт с еврой поругались. На чем фунт улетел непонимаю пока.)

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