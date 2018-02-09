FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 19

Спасибо,ребята,за ссылочки и за человеческое участие.....пошутил я насчёт баньки.
 
Сергей Криушин:

так я и наставил  - мама не горюй - ждем уже 70 % просадка, готовлюсь на вылет... доливаю еще в надежде на взлет...((

еврик зараза тоже застрял

Наставил,надо понимать,баев?

Если ставишь веер ордеров по уровням(с тупой математической сеткой не путать),то в противоходе должно просматриваться много камней(исторических уровней),которые и развернут пару или хотя бы погонят в коррекцию и классно,если ближайший магнит находится в направлении тейка.

Смотрим лунька:

 

.......Да,волна хорошо просматривается и находится в фазе возможного локального разворота и камни вроде есть,но магнит(2780)внизу,т.е. если на инаугурации Трампа или после(когда он начнёт отменять что либо из обещанного) в рынок войдёт акула,то вынесет все баи к чёртовой бабушке. 

 
Я видел у тебя картинки с радужным индюком.

Не подкинешь исходник ознакомиться?

Меня интересует часть кода - как они там цвет меняют - автоматически или нет. Очень красиво в итоге получается.

 
Как я Вас понимаю.

Сама несколько раз пыталась путную сову найти.

 Итог- 0

Народ пронять тоже трудно.

 

 
Красоту люблю-это скрашивает горечь мыслей. О каком "радужном индюке" речь? Наводку какую-нить дай-картинку,ссылку,где видел......... .
 
машка из большого количества линий
 
а у кого есть такое вообще?

если говорят что имеют, то это временное заблуждение.

то же самое евры счас касается. Она не ходит, она запутывает следы)

А вообще ей падать...
 
Теоретически веришь в существование "путной совы"?
 
C тех пор несколько раз переустанавливал терминал. Возможно утеряна. Найду-скину.
 
Спасибо!
