FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 19
так я и наставил - мама не горюй - ждем уже 70 % просадка, готовлюсь на вылет... доливаю еще в надежде на взлет...((
еврик зараза тоже застрял
Наставил,надо понимать,баев?
Если ставишь веер ордеров по уровням(с тупой математической сеткой не путать),то в противоходе должно просматриваться много камней(исторических уровней),которые и развернут пару или хотя бы погонят в коррекцию и классно,если ближайший магнит находится в направлении тейка.
Смотрим лунька:
.......Да,волна хорошо просматривается и находится в фазе возможного локального разворота и камни вроде есть,но магнит(2780)внизу,т.е. если на инаугурации Трампа или после(когда он начнёт отменять что либо из обещанного) в рынок войдёт акула,то вынесет все баи к чёртовой бабушке.
Спасибо,ребята,за ссылочки и за человеческое участие.....пошутил я насчёт баньки.
Я видел у тебя картинки с радужным индюком.
Не подкинешь исходник ознакомиться?
Меня интересует часть кода - как они там цвет меняют - автоматически или нет. Очень красиво в итоге получается.
Кто-нить скиньте прибыльный индюшок....баню достроить надо.
Как я Вас понимаю.
Сама несколько раз пыталась путную сову найти.
Итог- 0
Народ пронять тоже трудно.
Красоту люблю-это скрашивает горечь мыслей. О каком "радужном индюке" речь? Наводку какую-нить дай-картинку,ссылку,где видел......... .
а у кого есть такое вообще?
если говорят что имеют, то это временное заблуждение.
то же самое евры счас касается. Она не ходит, она запутывает следы)А вообще ей падать...
машка из большого количества линий
C тех пор несколько раз переустанавливал терминал. Возможно утеряна. Найду-скину.