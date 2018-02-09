FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 352

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Алексей Тарабанов:

мммм
Дддд
 

..здец, давно такого не бывало ))))


 
Alexandr Bryzgalov:

..здец, давно такого не бывало ))))

прекрасно, веселуха начинается!
 
achtopridumat:
поставил тп 1,19 (понедельник сделай меня морально богаче)!

?


 

ах, ах, ах...


 
Lesorub:

ах, ах, ах...


Поздравляю!!! Можно спеть Марсельезу)))
 
Lesorub:

ах, ах, ах...



Ну вот ,на бензик ,есть 
 
НУ да... еврик так нормально шагнул. Многим завтра с утра будет сюрпризем....!!!!
 
А меня Йена выручила). В покупках. Частично закрылся.
 
Lesorub:

ах, ах, ах...

ну я тоже нехило хряпнул, но не так, не так ...
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