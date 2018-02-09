FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 352
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мммм
..здец, давно такого не бывало ))))
..здец, давно такого не бывало ))))
поставил тп 1,19 (понедельник сделай меня морально богаче)!
?
ах, ах, ах...
ах, ах, ах...
ах, ах, ах...
Ну вот ,на бензик ,есть
ах, ах, ах...