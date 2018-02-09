FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 816
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Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.
Ищи место чтобы продать этот евро, олух.
Присоединяюсь к мессенджу!!!
Усе в тему...
И Лунемочилово:
Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.
Ищи место чтобы продать этот евро, олух.
А ты продал, большой дядя с голубого форума, олух?
Только цветов не надо, не надо... Не принято у нас.
Время рассудит.
Зачем так.
Продал-значит о....Купил тоже о....
Время рассудит.
Зачем так.
Продал-значит о....Купил тоже о....
Бикус - предатель.
Нечо ему тут голубизной своей размахивать.
Они же сюда приходят потому что их там на три буквы посылают.
А тут они себя орликами чувствуютОбщались бы по нормальному, никто бы им слова не сказал.
Бикус - предатель.
Нечо ему тут голубизной своей размахивать.
Писала. Один из моих гуру до сих пор 1.06 крупный шорт держит.
Только недавно в 0 депо вывел. Просадка с большим количеством нулей.
И хоть бы что ему. Теперь любое движение ниже ему однозначный +, но не закрывает и вроде не о....
p.s На голубом основная масса смешными ордерами входит. У них основная прибыль сам пост. Ссылку давать не буду, но сами так иногда пишут.)))
Писала. Один из моих гуру до сих пор 1.06 крупный шорт держит.
Только недавно в 0 депо вывел. Просадка с большим количеством нулей.
И хоть бы что ему. Теперь любое движение ниже ему однозначный +, но не закрывает и вроде не о....
Естественно не о..., потому и денег много
И скорее всего торгует одну пару?
Я с Вами нигде не подлетал...
Мой счет - это мой счет.
Ваши счета - Ваши счета.
Единственный косяк в последнее время - это засада по КИВИ.
И то, пока счет еще жив!!! И, думаю, вытяну его ...
Не подлетал,так не подлетал.
Прям и сбрехнуть нельзя!
Надо им показать мастер-класс.
Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.
Ищи место чтобы продать этот евро, олух.
А чего его искать, надо просто выбрать пару и ждать..., а ждать ещё ого го, продажи если открывать то в короткую...
Всем привет. У меня нарисовался сигнал по евро баксу на 30-мин. Поставил отложенник на бай 1.1797. Будем ждать.