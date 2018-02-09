FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 816

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Bicus:

Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.

Ищи место чтобы продать этот евро, олух.

Присоединяюсь к мессенджу!!!

Усе в тему...


И Лунемочилово:


 
Bicus:

Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.

Ищи место чтобы продать этот евро, олух.

А ты продал, большой дядя с голубого форума, олух?

Только цветов не надо, не надо... Не принято у нас.

 

 Время рассудит.

Зачем так.

Продал-значит о....Купил тоже о....

 
sterva:

 Время рассудит.

Зачем так.

Продал-значит о....Купил тоже о....

Бикус - предатель.

Нечо ему тут голубизной своей размахивать.

Они же сюда приходят потому что их там на три буквы посылают.

А тут они себя орликами чувствуют 

Общались бы по нормальному, никто бы им слова не сказал.
 
Renat Akhtyamov:

Бикус - предатель.

Нечо ему тут голубизной своей размахивать.


Писала. Один из моих гуру до сих пор 1.06 крупный  шорт держит. 

Только недавно в 0 депо вывел. Просадка с большим количеством нулей.

И хоть бы что ему. Теперь любое движение ниже ему однозначный +, но не закрывает и вроде не о....

p.s На голубом основная масса смешными ордерами входит. У них основная прибыль сам пост. Ссылку давать не буду, но сами так иногда пишут.)))

 
sterva:

Писала. Один из моих гуру до сих пор 1.06 крупный  шорт держит. 

Только недавно в 0 депо вывел. Просадка с большим количеством нулей.

И хоть бы что ему. Теперь любое движение ниже ему однозначный +, но не закрывает и вроде не о....

Естественно не о..., потому и денег много

И скорее всего торгует одну пару?

 
Lesorub:

Я с Вами нигде не подлетал...

Мой счет - это мой счет.

Ваши счета - Ваши счета.

Единственный косяк в последнее время - это засада по КИВИ.

И то, пока счет еще жив!!! И, думаю, вытяну его ...   



Не подлетал,так не подлетал.

Прям и сбрехнуть нельзя!

 
Че за форум откуда приходят?
Надо им показать мастер-класс.
 
Bicus:

Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.

Ищи место чтобы продать этот евро, олух.

А чего его искать, надо просто выбрать пару и ждать..., а ждать ещё ого го, продажи если открывать то в короткую...

 

Всем привет. У меня нарисовался сигнал по евро баксу на 30-мин. Поставил отложенник на бай  1.1797. Будем ждать.

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