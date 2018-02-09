FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 469

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Lesorub:

пунктов 60 с текущих не добрали...


С текущих однозначно не буду. Почти каждый раз загоняют.
 
sterva:

С текущих однозначно не буду. Почти каждый раз загоняют.

фунтик образумится после 250?

1.2970 пророчат дрова...

 
Lesorub:

фунтик образумится после 250?

1.2970 пророчат дрова...


Кажет 260 пока.)

Ниже пока не скажу.

Фунт пока неадекватен, отложки  в бай.

Данные нормальные, политика никакая.)

 
sterva:


Кажет 260 пока.)

Ниже пока не скажу.

Фунт пока неадекватен, отложки  в бай.

Данные нормальные, политика никакая.)

так все видно,  с дневок ТР 1.2348,

с Н4 ТР 1.2975

 
sterva:


аукцион Луня помните?
 
Lesorub:
аукцион Луня помните?


Разве все упомнишь?

Мимо прошло. Зла не хватает.((.

 

Хочется спать...

Рукоблудил  полночи...

Спасибо!)

 
tuma_news:

Хочется спать...

Рукоблудил  полночи...

Спасибо!)

пипсовал - значит
 
tuma_news:

Хочется спать...

Рукоблудил  полночи...

Спасибо!)

Зачем спать???

Котир "лежит", ну и чо?


 
Lesorub:
аукцион Луня помните?


Взяла сегодня топор......

Что думаете?


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