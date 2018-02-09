FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 469
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пунктов 60 с текущих не добрали...
С текущих однозначно не буду. Почти каждый раз загоняют.
С текущих однозначно не буду. Почти каждый раз загоняют.
фунтик образумится после 250?
1.2970 пророчат дрова...
фунтик образумится после 250?
1.2970 пророчат дрова...
Кажет 260 пока.)
Ниже пока не скажу.
Фунт пока неадекватен, отложки в бай.
Данные нормальные, политика никакая.)
Кажет 260 пока.)
Ниже пока не скажу.
Фунт пока неадекватен, отложки в бай.
Данные нормальные, политика никакая.)
так все видно, с дневок ТР 1.2348,
с Н4 ТР 1.2975
аукцион Луня помните?
Разве все упомнишь?
Мимо прошло. Зла не хватает.((.
Хочется спать...
Рукоблудил полночи...
Спасибо!)
Хочется спать...
Рукоблудил полночи...
Спасибо!)
Хочется спать...
Рукоблудил полночи...
Спасибо!)
Зачем спать???
Котир "лежит", ну и чо?
аукцион Луня помните?
Взяла сегодня топор......
Что думаете?