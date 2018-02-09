FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 388

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Renat Akhtyamov:

не уверен. объемы мы тоже выкладывали.


какие обьемы? спот? так инвесторы могут у банков напрямоую покупать.
 
danminin:

какие обьемы? спот? так инвесторы могут у банков напрямоую покупать.
Это понятно. Но мы тут трём форекс.
 
Renat Akhtyamov:

не уверен. объемы мы тоже выкладывали.

Сергей, к примеру тоже думает что евро грохнется...

Я так думаю вот почему, потому что 100 лет назад Доу озвучил на словах определение Тенденции, Джон Мерфи 20 лет назад перевел слова в рисунки, а Марат Газизов 2 года назад сложил все в Торговую Стратегию "Базовый Принцип". Еще сто лет назад заметили, что если на рынке есть Тенденция, то она скорее всего продлжиться, и вот на рисунке она нарисована, а Геп всего лишь показывает о страхе Покупателей, которые боятся остаться без дешевого Евро, и поэтому покупают его по любой цене
 
Не стоит  никому верить .Я только одно скажу такие " красивые"разговоры  появляются именно в моменты  хороших разворотов ..
 
Sergey Lazarenko:
Я так думаю вот почему, потому что 100 лет назад Доу озвучил на словах определение Тенденции, Джон Мерфи 20 лет назад перевел слова в рисунки, а Марат Газизов 2 года назад сложил все в Торговую Стратегию "Базовый Принцип". Еще сто лет назад заметили, что если на рынке есть Тенденция, то она скорее всего продлжиться, и вот на рисунке она нарисована, а Геп всего лишь показывает о страхе Покупателей, которые боятся остаться без дешевого Евро, и поэтому покупают его по любой цене

Ну так, значит так.

Ждем до полуночи.

Если еврик взлетит, то я еще на одной ТС-ке поставлю плюсик и запинаю на реал.
 
Renat Akhtyamov:

Ну так, значит так.

Ждем до полуночи.


Вот уже нас двое... А вы на чем стоите то? Я вот на чем: если победит Макрон евро пойдет вверх, если Ле Пен то вниз
 
инвесторы скинули фунт, тем самым обрушив его цену на сотни пунктов, а дурные трейдуны в это время покупали))
 
danminin:
инвесторы скинули фунт, тем самым обрушив его цену на сотни пунктов, а дурные трейдуны в это время покупали))

+++

И я об этом же. Крупняк молотит, мелкота им отдает.

 
Sergey Lazarenko:

Вот уже нас двое... А вы на чем стоите то? Я вот на чем: если победит Макрон евро пойдет вверх, если Ле Пен то вниз

Смотря с какой стороны посмотреть.

У меня ТС-ка купила, а на все остальные я продал в ручную.

 
Renat Akhtyamov:

Смотря с какой стороны посмотреть.

У меня ТС-ка купила, а на остальные я продал в ручную.


А почему вы убрали сигнал? И на другом у вас график эквити уходи далеко от Баланса ну прямо как на обычных мартинах ..
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