FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 388
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не уверен. объемы мы тоже выкладывали.
какие обьемы? спот? так инвесторы могут у банков напрямоую покупать.
какие обьемы? спот? так инвесторы могут у банков напрямоую покупать.
не уверен. объемы мы тоже выкладывали.
Сергей, к примеру тоже думает что евро грохнется...
Я так думаю вот почему, потому что 100 лет назад Доу озвучил на словах определение Тенденции, Джон Мерфи 20 лет назад перевел слова в рисунки, а Марат Газизов 2 года назад сложил все в Торговую Стратегию "Базовый Принцип". Еще сто лет назад заметили, что если на рынке есть Тенденция, то она скорее всего продлжиться, и вот на рисунке она нарисована, а Геп всего лишь показывает о страхе Покупателей, которые боятся остаться без дешевого Евро, и поэтому покупают его по любой цене
Ну так, значит так.
Ждем до полуночи.Если еврик взлетит, то я еще на одной ТС-ке поставлю плюсик и запинаю на реал.
Ну так, значит так.
Ждем до полуночи.
Вот уже нас двое... А вы на чем стоите то? Я вот на чем: если победит Макрон евро пойдет вверх, если Ле Пен то вниз
инвесторы скинули фунт, тем самым обрушив его цену на сотни пунктов, а дурные трейдуны в это время покупали))
+++
И я об этом же. Крупняк молотит, мелкота им отдает.
Вот уже нас двое... А вы на чем стоите то? Я вот на чем: если победит Макрон евро пойдет вверх, если Ле Пен то вниз
Смотря с какой стороны посмотреть.
У меня ТС-ка купила, а на все остальные я продал в ручную.
Смотря с какой стороны посмотреть.
У меня ТС-ка купила, а на остальные я продал в ручную.
А почему вы убрали сигнал? И на другом у вас график эквити уходи далеко от Баланса ну прямо как на обычных мартинах ..