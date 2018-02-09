FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 379
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долго думал?
каков шанс что UsdJpy пойдет вниз в эти дни ?
никакого
Золото, Sell
каков шанс что UsdJpy пойдет вниз в эти дни ?
Смотря какой горизонт. Максимум откат в район 110+. Шанс 50 на 50
я продал