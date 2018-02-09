FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 379

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Denis Soimu:
Вот чё вы сидите друг с другом общаетесь вдвоём?) Заходите к нам на Tradebird - рашн трейдерс. 
Мы там в чате - прикольно!

долго думал?
 
каков шанс что UsdJpy пойдет вниз в эти дни ? 
 
ordinates:
каков шанс что UsdJpy пойдет вниз в эти дни ? 

никакого
 

Золото, Sell


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ordinates:
каков шанс что UsdJpy пойдет вниз в эти дни ? 

Смотря какой горизонт. Максимум откат в район 110+. Шанс 50 на 50
 
Renat Akhtyamov:
я продал
а я продаю с 1,0842)) ни как не продам мать их с их ним гэпом, знал же, что еще пунктов 100 надо ждать (мне интересно уже все пошло вниз или опять ждать  1,0950, а то там какой то президент мародони что ли)?
 
мне еще пару лет бы опыта,, потому как мерещется мне что ТА сильнее фундамента (резких всплесков), которые просто надо переждать
 
щас если часовой нам сделает свечу с длиным южн  хвостом, то тогда и к 1,0970
 
отмена 1,0970. Свеча на дневном графике перекрывает свечу вчерашнею : все погружаемся, задраить люки!!!
 
Не забываем,что аналитики на проценте от лосей.
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