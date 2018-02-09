FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 314

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

это уже правильно, т.е. два треугольника, и даже не два, а много, очень много.

Обыграть такую фишку торгуя руками - нереально сложно...

То есть если ты будешь в плюсах по любым пяти, то по шестой будет финиш.

Если возьмешь профит по одной из шести, то раскатают этот профит в убыток по пяти остальным.

Не сразу конечно, а сделают это в самый неподходящий момент, который всегда в запасе, у кукла, естественно...

Поэтому, чтобы допетрить что и как - сначала одна пара, и только потом зловещий треугольник:

в вершине которого ДОЛЛАР!

И это... Без индюков, думать только головой и смотреть на реакцию рынка. Реакция обязательно будет, на любой ордер, каким бы он мизерным не был.

Счет естественно только реальный, центовый, долларовый - это без разницы.


Декомпил или просто совпадения... https://www.mql5.com/ru/blogs/post/674940...)))
Информация о счетах TYPE AA
Информация о счетах TYPE AA
  • 2016.06.15
  • Capital Brothers Ltd.
  • www.mql5.com
Здесь вы можете узнать информацию о счетах TYPE AA компании Capital Brothers Ltd. В счетах используется новая система TRIPLEX в торговле которой участвуют только валютные пары EURUSD, GBPUSD, EURGBP....
 
Сергей Криушин:

Декомпил или просто совпадения... https://www.mql5.com/ru/blogs/post/674940...)))
В смысле?
 
Renat Akhtyamov:
В смысле?

Тоже треугольник - через две на третью кроссовую... и не плохо у них получается я смотрю... так что может получится тоже самое... 
[Удален]  
Пробовал я с треугольниками разбираться, не пошло. Две основных пары ходят каждая по своей системе, а кросс между ними болтается существенно более беспорядочно. Профита я в этом не нашел и с тех пор кроссы вообще даже не пытаюсь торговать. Скорее надо двигаться в обратном направлении, по индексам валют.
 
Сергей Криушин:

Тоже треугольник - через две на третью кроссовую... и не плохо у них получается я смотрю... так что может получится тоже самое... 

В их систему не вникал, но думаю что идея один в один с теми, кто в сигналах держит лидерство.....

Разница лишь в том, что они прут в противотренд минимально загружая депозит. Это в 2 раза дольше и почти не прибыльно, чем по тренду...

На 4-рке уже сделал, перевожу на 5-рку. Там толкотни меньше..


 
Renat Akhtyamov:

В их систему не вникал, но думаю что идея один в один с теми, кто в сигналах держит лидерство.....

Разница лишь в том, что они прут в противотренд минимально загружая депозит. Это в 2 раза дольше и почти не прибыльно, чем по тренду...

На 4-рке уже сделал, перевожу на 5-рку. Там толкотни меньше..


Спасибо, понятно - тоже будет в сигналах??? Высоцкого знал наизусть где-то больше 100 его песен... сейчас его не понимают
 
Сергей Криушин:

Спасибо, понятно - тоже будет в сигналах??? Высоцкого знал наизусть где-то больше 100 его песен... сейчас его не понимают

не готов пока что.Протестировал. Результаты не ахти.

Рою....

 
Renat Akhtyamov:

не готов пока что.Протестировал. Результаты не ахти.

Рою....

Тестил визуально? - часто слепое тестирование пропускает то, что было задумано, не дает новых находок, иногда очень отрицательный результат при проверке и  минимальных поправках становится самым выгодным...
 
Сергей Криушин:
Тестил визуально? - часто слепое тестирование пропускает то, что было задумано, не дает новых находок, иногда очень отрицательный результат при проверке и  минимальных поправках становится самым выгодным...

На текущем этапе изучения треугольников стало очевидным, что треугольник рушится, если использовать приращения валютных пар, а не их текущие цены.

То есть экскурс по историческим данным не приносит ничего хорошего.

Но расчет индексов валют, а не валютных пар, меня впечатлил больше.

Это позволило сделать следующий прогноз по валютным парам:


 
Renat Akhtyamov:

На текущем этапе изучения треугольников стало очевидным, что треугольник рушится, если использовать приращения валютных пар, а не их текущие цены.

То есть экскурс по историческим данным не приносит ничего хорошего.

Но расчет индексов валют, а не валютных пар, меня впечатлил больше.

Это позволило сделать следующий прогноз по валютным парам:



Я думал берется кросс двух пар и по нему определяют движение доллара  - они конечно пляшут от доллара, но все-таки пытаются быть самостоятельными, или куда в этом случае пойдет йена с золотом - все валюты в них как бы хеджируются прячутся от рисков - вообще сейчас похоже все ждут большого гепа - большой финансовый пузырь давит на психику... миру нужна новая игрушка-изобретение, которая обесценит финансы... деньги похоже нужны только чиновникам, простым людям нужна просто нормальная жизнь, и если будет элементарный достаток - люди откажутся от денег...лишь бы не было этой глупой тотальной войны...
1...307308309310311312313314315316317318319320321...878
Новый комментарий