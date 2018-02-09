FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 314
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это уже правильно, т.е. два треугольника, и даже не два, а много, очень много.
Обыграть такую фишку торгуя руками - нереально сложно...
То есть если ты будешь в плюсах по любым пяти, то по шестой будет финиш.
Если возьмешь профит по одной из шести, то раскатают этот профит в убыток по пяти остальным.
Не сразу конечно, а сделают это в самый неподходящий момент, который всегда в запасе, у кукла, естественно...
Поэтому, чтобы допетрить что и как - сначала одна пара, и только потом зловещий треугольник:
в вершине которого ДОЛЛАР!
И это... Без индюков, думать только головой и смотреть на реакцию рынка. Реакция обязательно будет, на любой ордер, каким бы он мизерным не был.
Счет естественно только реальный, центовый, долларовый - это без разницы.
Декомпил или просто совпадения... https://www.mql5.com/ru/blogs/post/674940...)))
Декомпил или просто совпадения... https://www.mql5.com/ru/blogs/post/674940...)))
В смысле?
Тоже треугольник - через две на третью кроссовую... и не плохо у них получается я смотрю... так что может получится тоже самое...
Тоже треугольник - через две на третью кроссовую... и не плохо у них получается я смотрю... так что может получится тоже самое...
В их систему не вникал, но думаю что идея один в один с теми, кто в сигналах держит лидерство.....
Разница лишь в том, что они прут в противотренд минимально загружая депозит. Это в 2 раза дольше и почти не прибыльно, чем по тренду...
На 4-рке уже сделал, перевожу на 5-рку. Там толкотни меньше..
В их систему не вникал, но думаю что идея один в один с теми, кто в сигналах держит лидерство.....
Разница лишь в том, что они прут в противотренд минимально загружая депозит. Это в 2 раза дольше и почти не прибыльно, чем по тренду...
На 4-рке уже сделал, перевожу на 5-рку. Там толкотни меньше..
Спасибо, понятно - тоже будет в сигналах??? Высоцкого знал наизусть где-то больше 100 его песен... сейчас его не понимают
Спасибо, понятно - тоже будет в сигналах??? Высоцкого знал наизусть где-то больше 100 его песен... сейчас его не понимают
не готов пока что.Протестировал. Результаты не ахти.
Рою....
не готов пока что.Протестировал. Результаты не ахти.
Рою....
Тестил визуально? - часто слепое тестирование пропускает то, что было задумано, не дает новых находок, иногда очень отрицательный результат при проверке и минимальных поправках становится самым выгодным...
На текущем этапе изучения треугольников стало очевидным, что треугольник рушится, если использовать приращения валютных пар, а не их текущие цены.
То есть экскурс по историческим данным не приносит ничего хорошего.
Но расчет индексов валют, а не валютных пар, меня впечатлил больше.
Это позволило сделать следующий прогноз по валютным парам:
На текущем этапе изучения треугольников стало очевидным, что треугольник рушится, если использовать приращения валютных пар, а не их текущие цены.
То есть экскурс по историческим данным не приносит ничего хорошего.
Но расчет индексов валют, а не валютных пар, меня впечатлил больше.
Это позволило сделать следующий прогноз по валютным парам:
Я думал берется кросс двух пар и по нему определяют движение доллара - они конечно пляшут от доллара, но все-таки пытаются быть самостоятельными, или куда в этом случае пойдет йена с золотом - все валюты в них как бы хеджируются прячутся от рисков - вообще сейчас похоже все ждут большого гепа - большой финансовый пузырь давит на психику... миру нужна новая игрушка-изобретение, которая обесценит финансы... деньги похоже нужны только чиновникам, простым людям нужна просто нормальная жизнь, и если будет элементарный достаток - люди откажутся от денег...лишь бы не было этой глупой тотальной войны...