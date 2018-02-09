FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 16
Продолжая следить за поведением канадца, выкладываю свою версию ТА по направлению и дате/времени входа в рынок
Канадец канадец дай воды напиться
Канадец канадец дай неба глоток...
пол депо в этом канадеце и пол в евро-стерво 1000пп и все грохнется, пока просадка 50% и ур. маржи360%
AUD CHF пошол в бай
Он неделю уже в бае. Скоро тейк будет. Чё ты на вершинах покупаешь?
Еврик сейчас в равновесии - покупки=продажи. Кто байкнул утром, можно крыть, чтобы не потерять 10-15 чипсов.
Следующий вход не ранее 0-15 по времени сервера (форума).
Евро по любому пойдет вниз надо только немного подождать.Вот что значит работа по сигналам.++++
Приветик , Парни !)
По каким сигналам?
И вопрос на рисунке.
Спасибо!
Евро лучше покажи)
или прибор(свой). )))
Британец куплен в лося)
Редкостный пакостник. Рано однако сдаетесь.
228 брали?