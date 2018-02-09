FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 16

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Продолжая следить за поведением канадца, выкладываю свою версию ТА по направлению и дате/времени входа в рынок


Канадец канадец дай воды напиться

Канадец канадец дай неба глоток...

пол депо в этом канадеце и пол в евро-стерво 1000пп и все грохнется, пока просадка 50% и ур. маржи360%

 
Сергей Криушин:

Канадец канадец дай воды напиться

Канадец канадец дай неба глоток...

пол депо в этом канадеце и пол в евро-стерво 1000пп и все грохнется, пока просадка 50% и ур. маржи360%

Учиться нужно торговать так, чтобы не знать что такое своп.
 
AUD CHF пошол в бай
 
Timofey Voroshilov:
AUD CHF пошол в бай

Он неделю уже в бае. Скоро тейк будет. Чё ты на вершинах покупаешь?

 

[Удален]  
Британец куплен в лося)
 

Еврик сейчас в равновесии - покупки=продажи. Кто байкнул утром, можно крыть, чтобы не потерять 10-15 чипсов.

Следующий вход не ранее 0-15 по времени сервера (форума).

 
Timofey Voroshilov:

Евро по любому пойдет вниз надо только немного подождать.Вот что значит работа по сигналам.++++

Приветик , Парни  !)

По каким сигналам?

И вопрос  на рисунке.

Спасибо!


 
Renat Akhtyamov:

Продолжая следить за поведением канадца, выкладываю свою версию ТА по направлению и дате/времени входа в рынок


Евро лучше покажи)

или прибор(свой). )))

Спасибо!

 
tuma_news:

Евро лучше покажи)

или прибор(свой). )))

Спасибо!

почти все мои лучшие приборы в профиле, качай и смотри.
 
Vladimir Zubov:
Британец куплен в лося)

Редкостный пакостник. Рано однако сдаетесь.

228 брали?

1...91011121314151617181920212223...878
Новый комментарий