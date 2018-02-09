FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 285
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Привет всему форуму.
Чуйка в очередной раз не подвела, посмотрел проверил и понял затарился надолго и выход по всем парам только по профиту.
Тума: советники есть, но планомерный набор доверяю только себе, а остальную работу ...
Ушел.
Поспеши не спеша
не дрейфим, ждем кульминацию и шорт по Евре...
индекс бака:
не дрейфим, ждем кульминацию и шорт по Евре...
20 пунктов до перехая)
20 пунктов до перехая)
нужна шпиля для снятия стопов !
Вниз шпиля?)
Привет всему форуму.
Чуйка в очередной раз не подвела, посмотрел проверил и понял затарился надолго и выход по всем парам только по профиту.
Тума: советники есть, но планомерный набор доверяю только себе, а остальную работу ...
Ушел.
Поспеши не спеша
Приветик , Сергей!
затарился Еврой вверх?
Спасибо!)
На счёт чуйки)
https://www.mql5.com/ru/forum/187999
индекс Евры рисовал, до цели 50 п.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page274#comment_4756434
вообще, в пятницу сигналы были продать.
Это рост просто профанация)
1,0880 водораздел
Спасибо)
похоже на то
сутки помурыжат, там посмотрим
А какое второе правило у вас?
Уточнить место входа не составит труда на 5ти минутах по 4й волне...
оно будет мало отличатся от среднего значения .
С уважением.
евро 1 час показал- сделал... Выход- по камасутре...
Тантрик то еще не вышел в профиты???