FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 285

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Привет всему форуму.

Чуйка в очередной раз не подвела, посмотрел проверил и понял затарился надолго и выход по всем парам только по профиту.

Тума: советники есть, но планомерный набор доверяю только себе, а остальную работу ...


Ушел.

Поспеши не спеша

 

не дрейфим, ждем кульминацию и шорт по Евре...

индекс бака:


[Удален]  
Lesorub:

не дрейфим, ждем кульминацию и шорт по Евре...



20 пунктов до перехая)
 
Nikolay Gaylis:

20 пунктов до перехая)
нужна шпиля для снятия стопов !
[Удален]  
Lesorub:
нужна шпиля для снятия стопов !

Вниз шпиля?)
 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всему форуму.

Чуйка в очередной раз не подвела, посмотрел проверил и понял затарился надолго и выход по всем парам только по профиту.

Тума: советники есть, но планомерный набор доверяю только себе, а остальную работу ...


Ушел.

Поспеши не спеша

Приветик , Сергей!

затарился  Еврой вверх?

Спасибо!)

[Удален]  

На счёт чуйки)

https://www.mql5.com/ru/forum/187999

 

индекс Евры рисовал, до цели 50 п.

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page274#comment_4756434

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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tuma_news:


вообще, в пятницу  сигналы были  продать.

Это рост  просто профанация)

1,0880 водораздел

Спасибо)

похоже на то

сутки помурыжат, там посмотрим

 
lotos7:

А какое второе правило у вас?




Уточнить место входа  не составит труда на  5ти минутах по 4й волне...

оно  будет  мало отличатся от среднего значения .

С уважением.



 евро 1 час  показал- сделал...  Выход- по камасутре...

Тантрик то еще не вышел в профиты???

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