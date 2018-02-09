FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 646

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Никого не хочу обидеть, но по моему здесь все делятся своими фантазиями.

 
vadutr:

Никого не хочу обидеть, но по моему здесь все делятся своими фантазиями.

поделитесь вы реалиями...


и хорош флудерасить    


 
Lesorub:

поделитесь вы реалиями...


и хорош флудерасить    



Реалии в том, что вы занимаетесь гаданием.

 
vadutr:

Реалии в том, что вы занимаетесь гаданием.

Удиви нас, погадай нам... . 

Может поржём все вместе. 

 
Rustam Galkeev:

Удиви нас, погадай нам... . 

Может поржём все вместе. 


Вас интересуют индексы?

 
vadutr:

Вас интересуют индексы?

Нет. Меня интересует только точные уровни входов допустим по фунту на текущий день.
 
vadutr:

Вас интересуют индексы?

Rustam Galkeev:
Нет. Меня интересует только точные уровни входов допустим по фунту на текущий день.
А я бы  послушал....
 
Rustam Galkeev:
Нет. Меня интересует только точные уровни входов допустим по фунту на текущий день.

Так изучите данные по торгам тем самым фунтом, вместо того, чтобы тыкать пальцем в график и выставлять себя на посмешище.

Вы здесь уникумы, тратите свое время даже не знаю даже как это назвать, прорицатели, как говорил Vadens.

Только будущее прорицать у вас не получается.

 
vadutr:

Так изучите данные по торгам тем самым фунтом, вместо того, чтобы тыкать пальцем в график и выставлять себя на посмешище.

Вы здесь уникумы, тратите свое время даже не знаю даже как это назвать, прорицатели, как говорил Vadens.

Только будущее прорицать у вас не получается.

Вопросом на вопрос интересное гадание, короче обвалился не хрена ты даже ценовые уровни обозначить не можешь. 

 
Rustam Galkeev:

Вопросом на вопрос интересное гадание, короче обвалился не хрена ты даже ценовые уровни обозначить не можешь. 


Не могу. Я не пророк.

Вас за деньги показывать людям надо.

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