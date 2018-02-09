FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 646
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Никого не хочу обидеть, но по моему здесь все делятся своими фантазиями.
Никого не хочу обидеть, но по моему здесь все делятся своими фантазиями.
поделитесь вы реалиями...
и хорош флудерасить
поделитесь вы реалиями...
и хорош флудерасить
Реалии в том, что вы занимаетесь гаданием.
Реалии в том, что вы занимаетесь гаданием.
Удиви нас, погадай нам... .
Может поржём все вместе.
Удиви нас, погадай нам... .
Может поржём все вместе.
Вас интересуют индексы?
Вас интересуют индексы?
Вас интересуют индексы?
Нет. Меня интересует только точные уровни входов допустим по фунту на текущий день.
Нет. Меня интересует только точные уровни входов допустим по фунту на текущий день.
Так изучите данные по торгам тем самым фунтом, вместо того, чтобы тыкать пальцем в график и выставлять себя на посмешище.
Вы здесь уникумы, тратите свое время даже не знаю даже как это назвать, прорицатели, как говорил Vadens.
Только будущее прорицать у вас не получается.
Так изучите данные по торгам тем самым фунтом, вместо того, чтобы тыкать пальцем в график и выставлять себя на посмешище.
Вы здесь уникумы, тратите свое время даже не знаю даже как это назвать, прорицатели, как говорил Vadens.
Только будущее прорицать у вас не получается.
Вопросом на вопрос интересное гадание, короче обвалился не хрена ты даже ценовые уровни обозначить не можешь.
Вопросом на вопрос интересное гадание, короче обвалился не хрена ты даже ценовые уровни обозначить не можешь.
Не могу. Я не пророк.
Вас за деньги показывать людям надо.