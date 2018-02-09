FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 85

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Movlat Baghiyev:
......что то менять тем более, что Президент уже другой и "никто не знает ,что от него ждать" ...........
Не очень уверен в роли Президента на ставку......ФРС это фурункул планетарного масштаба.....впрочем,президент США чирий тоже не слабый.
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Vadens:
Не очень уверен в роли Президента на ставку......ФРС это фурункул планетарного масштаба.....впрочем,президент США чирий тоже не слабый.
Вы считаете ,что все так обособленно ,что кто то скажем захочет  вставить президенту палки в колеса?
 
Movlat Baghiyev:
Вы считаете ,что все так обособленно ,что кто то скажем захочет  вставить президенту палки в колеса?
Наверное,не всё так обособленно,но бабки платят протестующим толпам где-то примерно оттуда.
 
Ладно,ничего новенького. Живём далее....по плану.
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Vadens:
Ладно,ничего новенького. Живём далее....по плану.
Какой же у Вас план, мистер Фикс))
 
Renat Akhtyamov:


И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))

??? Нет полётов, когда?
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Avtosamobranka:
??? Нет полётов, когда?
Вы что не видите?)))20 пунктов туда сюда .Вы просто не понимаете сколько это денег?))
 
Movlat Baghiyev:
Вы что не видите?)))20 пунктов туда сюда .Вы просто не понимаете сколько это денег?))
:-) , да уж )))
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tuma_news:

купите кто-нибудь уже евро)))

Спасибо!

Все претензии к Лесорубу)))Наломал дров уже)))
 
tuma_news:

6 Е  Евро контракт.

Мне кажется вот так  )

Спасибо! )


а у мня вот так , ждать не долго

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