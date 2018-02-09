FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 85
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......что то менять тем более, что Президент уже другой и "никто не знает ,что от него ждать" ...........
Не очень уверен в роли Президента на ставку......ФРС это фурункул планетарного масштаба.....впрочем,президент США чирий тоже не слабый.
Вы считаете ,что все так обособленно ,что кто то скажем захочет вставить президенту палки в колеса?
Ладно,ничего новенького. Живём далее....по плану.
И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))
??? Нет полётов, когда?
Вы что не видите?)))20 пунктов туда сюда .Вы просто не понимаете сколько это денег?))
купите кто-нибудь уже евро)))
Спасибо!
6 Е Евро контракт.
Мне кажется вот так )
Спасибо! )