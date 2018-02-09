FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 706
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Мне на фунт накласть глубоко. За еврой ещё слежу из стадного чувства,чтоб было с кем поговорить.
Я видел у тебя на скринах по несколько ордеров перед изломами...как это у тебя называется?
да никак..., месячный хай или лоу
тока пронести могут, как на КИВИ
кстати, ТР 0.6733, как и писал...
Это называется с голой опой по полю. Можете еще йену веером начать солить до 117 на 10 центовиках - поржем. Лучше в кроссе. Только порток 20 пар закупите для начала, чтобы не выстирывать
Какой смысл на 10 центовиках гонять одну пару,шутить изволите. Как на нефти обогатились?
чо хошь, ты вообще нас предал?
)
А зачем тратить время впустую?
Если чел на тебя 0 эмоций )
Спасибо!
обогатились на балабольстве...
тока пронести могут, как на КИВИ
кстати, ТР 0.6733, как и писал...
А зачем тратить время впустую?
Если чел на тебя 0 эмоций )
Спасибо!
А зачем ты пенсионэру,который больше хочет на рыбалку,про горячий член?
как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунтеа если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...
в 300-й раз сообщаю, что народ умный стал и торгует в +
Если ты про Оанду, то с ней нужно идти в ногу )
Спасибо!
У меня "на здесь и сейчас" 2 прогноза и они все вниз)
Видишь мы с тобой правильно поговорили - ушёл кросс выше благодаря новозеландским коровам. Далеко не уйдёт-камней много,копыта поранит.
Евроауди ещё попутно и удобно по свопу давит к уровням.
в 300-й раз сообщаю, что народ умный стал и торгует в +
Если ты про Оанду, то с ней нужно идти в ногу )
Спасибо!
У меня "на здесь и сейчас" 2 прогноза и они все вниз)
1650 чтоли?