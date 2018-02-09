FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 706

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Vadens:

Мне на фунт накласть глубоко. За еврой ещё слежу из стадного чувства,чтоб было с кем поговорить.

Я видел у тебя на скринах по несколько ордеров перед изломами...как это у тебя называется?

да никак..., месячный хай или лоу

тока пронести могут, как на КИВИ

кстати, ТР 0.6733, как и писал...

 
Это называется с голой опой по полю. Можете еще йену веером начать солить до 117 на 10 центовиках - поржем. Лучше в кроссе. Только порток 20 пар закупите для начала, чтобы не выстирывать
 
nahdi:
Это называется с голой опой по полю. Можете еще йену веером начать солить до 117 на 10 центовиках - поржем. Лучше в кроссе. Только порток 20 пар закупите для начала, чтобы не выстирывать

Какой смысл на 10 центовиках гонять одну пару,шутить изволите. Как на нефти обогатились?

 
Renat Akhtyamov:

чо хошь, ты вообще нас предал?

)

А зачем тратить время впустую?

Если  чел  на тебя 0 эмоций )

Спасибо!

 

обогатились на балабольстве...   


 
Lesorub:


тока пронести могут, как на КИВИ


Ниже пола не упадёт. 
Lesorub:


кстати, ТР 0.6733, как и писал...

Может и ниже.
 
tuma_news:

А зачем тратить время впустую?

Если  чел  на тебя 0 эмоций )

Спасибо!


А зачем ты пенсионэру,который больше хочет на рыбалку,про горячий член?


 
Renat Akhtyamov:

как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунте

а если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...

в 300-й раз сообщаю, что народ  умный  стал и торгует в +

Если ты про Оанду, то  с ней нужно идти в ногу )

Спасибо!

У меня "на  здесь и сейчас" 2 прогноза и они все вниз)


 
sterva:


Видишь мы с тобой правильно поговорили - ушёл кросс выше благодаря новозеландским коровам. Далеко не уйдёт-камней много,копыта поранит.

Евроауди ещё попутно и удобно по свопу давит к уровням.

 
tuma_news:

в 300-й раз сообщаю, что народ  умный  стал и торгует в +

Если ты про Оанду, то  с ней нужно идти в ногу )

Спасибо!

У меня "на  здесь и сейчас" 2 прогноза и они все вниз)

1650 чтоли?

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