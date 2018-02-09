FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 826

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Vadens:

Твоя самоуверенность подкупает. Сразу хочется тебя выбрать в вожди и идти за тобой.

Твой лимит уже на пробитии и далее дай Бог на 3020 откат,а то и 33-я. А мож ты прав-цена формируется сложно.


.........Лучше б ты оказался прав-ослабление луня усилило бы первую пару в кроссе,который(кросс) мне уже надоел в среднесроке.
лунь в сторону 32 глядит. может и не откатить
 
Что-то Ренки не видать. Хотел его озадачить.
 
podotr:
там скорее 1500-600 маячит. не туды вы смотрите куда-то

я вам озвучиваю цели ни которые будут завтра, а в данной ситуации годовые... и это не значит что с текущих уровней продавать, а ждать очередной подскок и затариваться шортами.

А по поводу 1500-600 вы слишком погорячились, максимально допустимый рост в 2018 это 1300+, биток основной финансовый поток заберёт на себя...

 
Sergey Novokhatskiy:

я вам озвучиваю цели ни которые будут завтра, а в данной ситуации годовые... и это не значит что с текущих уровней продавать, а ждать очередной подскок и затариваться шортами.

А по поводу 1500-600 вы слишком погорячились, максимально допустимый рост в 2018 это 1300+, биток основной финансовый поток заберёт на себя...

Не знаю, откуда у вас подобная информация, лично я смотрю на реальные цифры. Ваша информация больше напоминает фантазии, либо домыслы.

По поводу битка - тут делать прогнозы вообще бессмысленно. Сегодня он растет завтра может рухнуть. Причем в пол. Ни фьючерсов ни опционов на него пока нет, появятся только через неделю. А растет он по шаблону стандартного пузырька, верх у которого не знает никто, но все знают, что в итоге с ним случится.
 
podotr:
Не знаю, откуда у вас подобная информация, лично я смотрю на реальные цифры. Ваша информация больше напоминает фантазии, либо домыслы.

По поводу битка - тут делать прогнозы вообще бессмысленно. Сегодня он растет завтра может рухнуть. Причем в пол. Ни фьючерсов ни опционов на него пока нет, появятся только через неделю. А растет он по шаблону стандартного пузырька, верх у которого не знает никто, но все знают, что в итоге с ним случится.

По статистике которую я веду для себя, все домыслы и фантазии в 75-78% оказываются реальностью :0))

 
Sergey Novokhatskiy:

По статистике которую я веду для себя, все домыслы и фантазии в 75-78% оказываются реальностью :0))

мои домыслы я подтверждаю реальностью. а их(домыслов) не меньшее количество в процентном соотношении к реальности. помножьте на саму реальность - что получим в итоге?
 

Сегодня 13 декабря 2017 в 22:00 по Москве будет заседание ФРС, где, согласно прогнозам, примут решение по повышению процентной ставки на четверть пункта. Это должно подтолкнуть EURUSD вверх:

Это как раз совпадает с технической пятой волной Эллиота. Это я так думаю. Но жизнь, как известно, преподносит сюрпризы. 

 
Victor Ziborov:

Сегодня 13 декабря 2017 в 22:00 по Москве будет заседание ФРС, где, согласно прогнозам, примут решение по повышению процентной ставки на четверть пункта. Это должно поддтолкнуть EURUSD вверх:

Это как раз совпадает с технической пятой волной Эллиота. Это я так думаю. Но жизнь, как известно, преподносит сюрпризы. 

(Это должно поддтолкнуть EURUSD вверх) -ПОЧЕМУ?

Абсолютно не правильно.

Эту цифру уже отработали.

 
sterva:

(Это должно подтолкнуть EURUSD вверх) -ПОЧЕМУ?

Абсолютно не правильно.

Эту цифру уже отработали.

Вы имеете ввиду, что слухи о том, сегодня процентную ставку очень вероятно повысят рынок уже учёл в цене USD ? Может быть, Вы правы, после 22:00 посмотрим, или к понедельнику всё станет окончательно ясно.
 

Где все?


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