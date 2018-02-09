FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 437
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при образовании палок есть цель 143,9 от их высоты, которую 100% заберут
КУКЛ (или кто там у них за смотрящего...), зная об этом заранее, устраивает противоход, заманивая
все больше и больше нас с Вами в эту ловушку, но бабло и там не бесконечное
таким образом, формируются разворотные зоны, где КУКЛ, возможно, повернет котир в обратку к цели
задача не прыгать в омут, а дождаться цены в этой разворотной зоне:
а на фунте рельса на часе в бай для краткосрочки, т.к. основное движение по дням в селл
я ранее не раз показывал эту картинку...
Хороший образ)))
надо еще красочную причину образования палок придумать, типа ЕПТА БАНК или ЛЕСБАНК совершил сделку и пошла отработка)
вот хороший пример на индексе КИВИ:
1. нарисовали палку и цель
2. загнали в противоход до разворотной зоны
3. погнали цену до расчетного ТР
то же самое происходит на старшем D1:
есть цель, но сразу не взяли по каким - то причинам
погнали в противоход за другой целью (Н4)
развернут в предполагаемой разворотной зоне, погонят за нижней целью окончательно...
короче, рынок - одно нае... ближнего...
Вот такой индюк .Не перерисовывается
не перерисовывается, потому что выходной.
а что он показывает?
вот они, евробыкомедведи:
Ну что сказать...) Господа ! )
Север11 удивил своим откровением про закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя об этом здесь говорилось).
Lesorub
вот они, евробыкомедведи:
Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.
Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.
Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))
Верха пока не загадываю,так как работаем пока по низам.
Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).
Спасибо!
Лунь, цели:
вот они, евробыкомедведи:
Ну что сказать...) Господа ! )
Север11 удивил своим откровением про закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя об этом здесь говорилось).
Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.
Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.
Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))
Верха пока не загадываю,так как работаем пока по низам.
Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).
Спасибо!
Твой вариант с перхаем больше нравится.
Сижу в продажах без б/у по евре.
1)8.06 шанс Британии подвинуть консерваторов.
2) 14-15 амеры ставку изменят (74% вероятность публиковали)
3)18го марина своими людьми парламент Франции может набить.
Склоняюсь к тому, что цена пойдет вниз но про перехай же все писали и повторяться не стоит)
до ставки падаем.