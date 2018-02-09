FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 437

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[Удален]  
Lesorub:

при образовании палок есть цель 143,9 от их высоты, которую 100% заберут

КУКЛ (или кто там у них за смотрящего...), зная об этом заранее, устраивает противоход, заманивая

все больше и больше нас с Вами в эту ловушку, но бабло и там не бесконечное

таким образом, формируются разворотные зоны, где КУКЛ, возможно, повернет котир в обратку к цели

задача не прыгать в омут, а дождаться цены в этой разворотной зоне:

а на фунте рельса на часе в бай для краткосрочки, т.к. основное движение по дням в селл

я ранее не раз показывал эту картинку...

Хороший образ)))

надо еще красочную причину  образования  палок  придумать, типа ЕПТА БАНК  или ЛЕСБАНК  совершил сделку  и пошла отработка)

 
Lesorub:

вот хороший пример на индексе КИВИ:

1. нарисовали палку и цель

2. загнали в противоход до разворотной зоны

3. погнали цену до расчетного ТР 


то же самое происходит на старшем D1:

есть цель, но сразу не взяли по каким - то причинам

погнали в противоход за другой целью (Н4)

развернут в предполагаемой разворотной зоне, погонят за нижней целью окончательно...


короче, рынок - одно нае... ближнего...

после импульсов люди выставляются на возврат. достаточно цену провести  на пунктов 100 против них и их всех повыносит по стопам.
 
Вот такой индюк .Не перерисовывается 
 
Darirunu:
Вот такой индюк .Не перерисовывается 

не перерисовывается, потому что выходной.

а что он показывает?

 

вот они, евробыкомедведи:


 

Ну что сказать...) Господа ! )

Север11 удивил своим откровением про  закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя  об этом здесь говорилось).


Lesorub

вот они, евробыкомедведи:

Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.

Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.

Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))

Верха  пока не загадываю,так как работаем пока  по низам.

Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).

Спасибо!

 

Лунь, цели:


 
Lesorub:

вот они, евробыкомедведи:

и у мну 200 ) 1.14 примерно, короче говоря
 
tuma_news:

Ну что сказать...) Господа ! )

Север11 удивил своим откровением про  закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя  об этом здесь говорилось).


Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.

Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.

Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))

Верха  пока не загадываю,так как работаем пока  по низам.

Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).

Спасибо!


Твой вариант с перхаем больше нравится.

Сижу в продажах без б/у по евре.

1)8.06 шанс  Британии подвинуть консерваторов.

2) 14-15 амеры ставку изменят (74% вероятность публиковали)

3)18го марина своими людьми парламент Франции может набить.

Склоняюсь к тому, что цена пойдет вниз но про перехай же все писали и повторяться не стоит) 

 
вот как ставку изменят так доллар сразу и повалится!
до ставки падаем.
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