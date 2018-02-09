FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 552
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О том и разговор )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
33% .....
Как в банке)
итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:
первый пошел...
итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:
Одно непонятно, а если выше пойдем?
А ведь пойдем.)))
итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:
первый пошел...
и я о том же, чо торопился?
ТР 1.2559, сам же написал
и второй пошел...
Всем привет! Что с фунтиком? Какие прогнозы... . А то я собираюсь партию на селл заканчивать в районе 1.2872 и набирать на бай партию ордеров.
итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:
первый пошел...
похожа
третий пошел:
Евро 1.2000 - помянем в последний раз или ...?
Да ... 1.04 в декабре 2018.