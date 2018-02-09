FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 552

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sterva:

О том и разговор )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

33% .....

Как в банке)

 
Евро 1.2000 - помянем в последний раз или ...?
 

итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:

первый пошел...


 
Lesorub:

итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:



Одно непонятно, а если выше пойдем?

А ведь пойдем.)))

 
Lesorub:

итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:

первый пошел...

и я о том же, чо торопился?

ТР 1.2559, сам же написал

 

и второй пошел...   



 

Всем привет! Что с фунтиком? Какие прогнозы... . А то я собираюсь партию на селл заканчивать в районе 1.2872 и набирать на бай партию ордеров.

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2017-08-29_214402.png  49 kb
 
Lesorub:

итак, пустой теории седня понаписали порядком, вернемся к практике:

первый пошел...



похожа

 

третий пошел:


[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Евро 1.2000 - помянем в последний раз или ...?

Да ... 1.04 в декабре 2018.

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