FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 278
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Отрисовано прямо поучебнику.)
Вверх не хочет, может вниз ее?
не, не дорисовано пока что. Вероятно, что у меня азбука не та
)
Отрисовано прямо поучебнику.)
Вверх не хочет, может вниз ее?
скоро евро себе голову разобьет и тогда вниз))))
скоро евро себе голову разобьет и тогда вниз))))
стопы за 1.0877 ...
пока не возьмут, не откатит !
стопы за 1.0877 ...
пока не возьмут, не откатит !
так и бай ставить до 1,0877 боязно!
у меня сел с 1,0810 как мыло в тазике болтается)))
Простая наводка(по крайней мере мне так кажется):
1.Научиться сортировать пробои,
2.Научиться определять зоны торгов,
3.Научиться формулировать зоны на торговки,
4. Научиться строить трендовые линии тф,
5. Научиться разбираться, как это всё последовательно работает,
.....
Вы нашли свою удачю....
ваши комментарии:
1. почему нет до сих пор шорт?
так и бай ставить до 1,0877 боязно!
какие баи ??? две недели сигналы на продажу висят
КУКЛ всю Евру наверно продал уже...
какие баи ??? две недели сигналы на продажу висят
КУКЛ всю Евру наверно продал уже...
бывают продажи и на целых 5... и более пунктов, но это всё не для нас...
у меня по крайней, так как торгую в ручную и позы набираю очень долго, в этом моя слабость...