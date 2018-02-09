FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 97
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У меня на терминале такого нет.
От поставщика зависит....)))
А по фунтику есть чтото?
нет ничего, уровень закрытия пятницы...
F4you демо...
нет ничего, уровень закрытия пятницы...
F4you демо...
хотя, ничего странного нет...
баксу расти давно нужно, сетапы все сложены
по Евре тоже дневные палки в селл, уровни долгов далеко внизу
если в понедельник на реале будет так - я буду зело доволен...
Значит выходит ,что в понедельник гэп чтобы просто евро было по пути с фунтиком ..
фунту падать до 1.1840!!!
Прикольно разговариваете))) Вроде еше в пятницу ждали 1,08 с копейками для лимитов и 1,27 с копейками по фунту)))Ну понятно что оттуда падать .но ведь сами говорили по фунту верхних уровней еще не видели ..
Вы не путайте горький хрен с яишницей...
я отвечал лишь на Ваши вопросы относительно фунта...
вы не путайте горький хрен с яишницей...
я отвечал лишь на Ваши вопросы относительно фунта...
хотя, ничего странного нет...
баксу расти давно нужно, сетапы все сложены
по Евре тоже дневные палки в селл, уровни долгов далеко внизу
если в понедельник на реале будет так - я буду зело доволен...
Зело...)
У фунта нет соплей, как у евры.