FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 97

Новый комментарий
[Удален]  
sterva:

У меня на терминале такого нет.

От поставщика зависит....))) 

А где они смотрят?Мне бы рисунок по фунтику увидеть пожалуйста 
 
Movlat Baghiyev:
А по фунтику есть чтото?

нет ничего, уровень закрытия пятницы...

F4you демо...

[Удален]  
Lesorub:

нет ничего, уровень закрытия пятницы...

F4you демо...

Значит выходит ,что в понедельник гэп чтобы просто евро было по пути с фунтиком ..
 

хотя, ничего странного нет...

баксу расти давно нужно, сетапы все сложены

по Евре тоже дневные палки в селл, уровни долгов далеко внизу

если в понедельник на реале будет так - я буду зело доволен...

 
Movlat Baghiyev:
Значит выходит ,что в понедельник гэп чтобы просто евро было по пути с фунтиком ..
фунту падать до 1.1840!!!
[Удален]  
Lesorub:
фунту падать до 1.1840!!!
Прикольно разговариваете))) Вроде еше в пятницу ждали 1,08 с копейками для лимитов и 1,27 с копейками по фунту)))Ну понятно что оттуда падать .но ведь сами говорили по фунту верхних уровней еще не видели ..
 
Movlat Baghiyev:
Прикольно разговариваете))) Вроде еше в пятницу ждали 1,08 с копейками для лимитов и 1,27 с копейками по фунту)))Ну понятно что оттуда падать .но ведь сами говорили по фунту верхних уровней еще не видели ..

Вы не путайте горький хрен с яишницей...

я отвечал лишь на Ваши вопросы относительно фунта...

[Удален]  
Lesorub:

вы не путайте горький хрен с яишницей...

я отвечал лишь на Ваши вопросы относительно фунта...

Но надо честно подойти посмотрите  внимательно уровня он все таки наверху не дошел по евро лимитного ..
 
Lesorub:

хотя, ничего странного нет...

баксу расти давно нужно, сетапы все сложены

по Евре тоже дневные палки в селл, уровни долгов далеко внизу

если в понедельник на реале будет так - я буду зело доволен...

Зело...)

 
[Удален]  
tuma_news:

У фунта  нет соплей, как у евры.


Поясните пожалуйста ..
1...90919293949596979899100101102103104...878
Новый комментарий