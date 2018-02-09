FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 480
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто такая Ольга?
sterva
ясно)
Хорошо, пойду ожидать отработку прогноза.
Спасибо..
Кориор 1.1122 1.1341
че там такого драги уже наболтал, что так евро рвануло?
это спред включили
теперь почти норм. Еще чуток бы... Не хватает самую малость.
теперь почти норм. Еще чуток бы... Не хватает самую малость.
кидалово...
мой ТР 1.1157
кидалово...
мой ТР 1.1157
Вот теперь вообще всё гуд. Аллес.
Погнали к тебе, если повезет...
Вот теперь вообще всё гуд. Аллес.
Погнали к тебе, если повезет...
тут "аллесов" сколько хошь
про бай палки вчера писал на часе...
ТР 1.1331 по ним
ТР 1.1157 в низу
пошла вода в хату!
Евро 1.1250
Еня чет затормозилась: