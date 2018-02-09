FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 480

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tuma_news:
Кто такая Ольга?
sterva
 
Renat Akhtyamov:
sterva

ясно)

Хорошо, пойду ожидать отработку прогноза.

Спасибо..

 

Кориор  1.1122  1.1341

 

че там такого драги уже наболтал, что так евро рвануло?

 
Lesorub:

это спред включили

теперь почти норм. Еще чуток бы... Не хватает самую малость.

 
Renat Akhtyamov:

теперь почти норм. Еще чуток бы... Не хватает самую малость.

кидалово...

мой ТР 1.1157

 
Lesorub:

кидалово...

мой ТР 1.1157

Вот теперь вообще всё гуд. Аллес.

Погнали к тебе, если повезет...

 
Renat Akhtyamov:

Вот теперь вообще всё гуд. Аллес.

Погнали к тебе, если повезет...

тут "аллесов" сколько хошь

про бай палки вчера писал на часе...

ТР 1.1331 по ним    


ТР 1.1157 в низу

 

пошла вода в хату!

Евро 1.1250

 

Еня чет затормозилась:


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