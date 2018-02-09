FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 651

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Vadens:

Ты чё меня в звании понижаешь! Подполковником меня Айдлер кликал.

Помнится,о подобном я тебя просил.

Как в той свалке найти твою прогу?

Прости...

Ну полковник, так полковник.

Ни одной моей проги в код-базе нет и не будет никогда.

Не могу же я туда запинать всё что написал только по одной причине - шихта.
 
Renat Akhtyamov:

Прости...

Ну полковник, так полковник.

Ни одной моей проги в код-базе нет и не будет никогда.

Не могу же я туда запинать всё что написал только по одной причине - шихта.

Тогда как понять твои слова "Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)"

Имей ввиду,я умею разговаривать только на русском,даже,если сильно выпью.

 
Vadens:

Тогда как понять твои слова "Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)"

Имей ввиду,я умею разговаривать только на русском,даже,если сильно выпью.

два три дня я же писал чо то в ветке

А можешь начать с момента Брекита или даже пораньше чуток

Правда я и там метался.

Направление мыслей - форекс это лок

На это обращай внимание, с этой точки зрения.

Правда подтирал немножко по ходу повествования, но всё же.....

Как это все ручками на демке изучить - думаю что невозможно.

Стренж вон всё еще СМЕ-шные объемы изучает.

Писать нужно программы самому, тогда процесс ускорится.

Просил он у меня индюк по объемам СМЕ в динамике сляпать.

Сделал я его давно....

Но это всего лишь маленькая часть работы и в торговле не нужен, да и дело не в СМЕ....

Т.к. инфа с Интернета. Соостветсвенно в любой момент могут поменять цифры и "адью", что и происходило на самом деле!

 
vadutr:


Кстати Стренж или кто ты там,ты ежедневно скачиваешь и обрабатываешь тепловую карту СМЕ? Интересны безпоставочные форварды. Ты компонуешь это по папкам? Ставки центробанков у тебя есть?

Если "да",то я поднимаю веко и с интересом смотрю на тебя.

 
Renat Akhtyamov:

Стренж вон всё еще СМЕ-шные объемы изучает.

Писать нужно программы самому, тогда процесс ускорится.

Просил он у меня индюк по объемам СМЕ.

Сделал я его давно....

И почему прячешь от нас прогу? Почему ты ещё не сказочно богат?

Такую картинку по текущему инструменту выложить можешь?

 
Vadens:
И почему прячешь от нас прогу? Почему ты ещё не сказочно богат?

Если честно, я зашел, т.к. рейтинг упал ниже 6666

Вернул.

На этом всё. Стирать ничего не буду, т.к. всё равно сложно.

Удачи!

 
Renat Akhtyamov:

Если честно, я зашел, т.к. рейтинг упал ниже 6666

Вернул.

На этом всё. Стирать ничего не буду, т.к. всё равно сложно.

Удачи!


Ты картинку выложил старую,а в реале можешь?

 
Renat Akhtyamov:


Т.к. инфа с Интернета. Соостветсвенно в любой момент могут поменять цифры и "адью", что и происходило на самом деле!

Слышал подобные жалобы от биржевых анализаторов. СМЕ этим грешит.
 
Vadens:

Ты картинку выложил старую,а в реале можешь?

Не нужна она. Главно принцип/алгоритм работы рынка понять на примере СМЕ. Котир там - копия форексного

Я писал про это и Стренж тоже как то правильно изложил.

Но он написал только про конец дня.

Что происходит в течении дня, он не рассказывал.

Не в СМЕ дело и не в графике!

 
Vadens:
Слышал подобные жалобы от биржевых анализаторов. СМЕ этим грешит.

Да там пересчет итогов временами идет и эта картинка прямо на глазах меняется.

Ладно, удачи!

Вроде всё объяснил - где и что читать, что нужно, что не нужно.

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