FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 651
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Ты чё меня в звании понижаешь! Подполковником меня Айдлер кликал.
Помнится,о подобном я тебя просил.
Как в той свалке найти твою прогу?
Прости...
Ну полковник, так полковник.
Ни одной моей проги в код-базе нет и не будет никогда.Не могу же я туда запинать всё что написал только по одной причине - шихта.
Прости...
Ну полковник, так полковник.
Ни одной моей проги в код-базе нет и не будет никогда.Не могу же я туда запинать всё что написал только по одной причине - шихта.
Тогда как понять твои слова "Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)"
Имей ввиду,я умею разговаривать только на русском,даже,если сильно выпью.
Тогда как понять твои слова "Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)"
Имей ввиду,я умею разговаривать только на русском,даже,если сильно выпью.
два три дня я же писал чо то в ветке
А можешь начать с момента Брекита или даже пораньше чуток
Правда я и там метался.
Направление мыслей - форекс это лок
На это обращай внимание, с этой точки зрения.
Правда подтирал немножко по ходу повествования, но всё же.....
Как это все ручками на демке изучить - думаю что невозможно.
Стренж вон всё еще СМЕ-шные объемы изучает.
Писать нужно программы самому, тогда процесс ускорится.
Просил он у меня индюк по объемам СМЕ в динамике сляпать.
Сделал я его давно....
Но это всего лишь маленькая часть работы и в торговле не нужен, да и дело не в СМЕ....
Т.к. инфа с Интернета. Соостветсвенно в любой момент могут поменять цифры и "адью", что и происходило на самом деле!
Кстати Стренж или кто ты там,ты ежедневно скачиваешь и обрабатываешь тепловую карту СМЕ? Интересны безпоставочные форварды. Ты компонуешь это по папкам? Ставки центробанков у тебя есть?
Если "да",то я поднимаю веко и с интересом смотрю на тебя.
Стренж вон всё еще СМЕ-шные объемы изучает.
Писать нужно программы самому, тогда процесс ускорится.
Просил он у меня индюк по объемам СМЕ.
Сделал я его давно....
И почему прячешь от нас прогу? Почему ты ещё не сказочно богат?
Такую картинку по текущему инструменту выложить можешь?
И почему прячешь от нас прогу? Почему ты ещё не сказочно богат?
Если честно, я зашел, т.к. рейтинг упал ниже 6666
Вернул.
На этом всё. Стирать ничего не буду, т.к. всё равно сложно.
Удачи!
Если честно, я зашел, т.к. рейтинг упал ниже 6666
Вернул.
На этом всё. Стирать ничего не буду, т.к. всё равно сложно.
Удачи!
Ты картинку выложил старую,а в реале можешь?
Т.к. инфа с Интернета. Соостветсвенно в любой момент могут поменять цифры и "адью", что и происходило на самом деле!
Ты картинку выложил старую,а в реале можешь?
Не нужна она. Главно принцип/алгоритм работы рынка понять на примере СМЕ. Котир там - копия форексного
Я писал про это и Стренж тоже как то правильно изложил.
Но он написал только про конец дня.
Что происходит в течении дня, он не рассказывал.
Не в СМЕ дело и не в графике!
Слышал подобные жалобы от биржевых анализаторов. СМЕ этим грешит.
Да там пересчет итогов временами идет и эта картинка прямо на глазах меняется.
Ладно, удачи!
Вроде всё объяснил - где и что читать, что нужно, что не нужно.