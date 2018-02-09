FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 332

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mmmoguschiy-new:

перехвалил я тебя вчера... чего в просадку то такую влетел?

на деме не страшно

все равно мне первое надо, а времени мало...

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Renat Akhtyamov:

на деме не страшно

все равно мне первое надо, а времени мало...


зачем тебе первое? )) приз то есть?
 
mmmoguschiy-new:
как то так

может быть так?


 
mmmoguschiy-new:

зачем тебе первое? )) приз то есть?
спарринг же, приз пофигу...
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Renat Akhtyamov:
спарринг же, приз пофигу...

ну вот и я о том же. ты себе уже всё доказал? ))

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Renat Akhtyamov:

может быть так?



ну на... )))
 
mmmoguschiy-new:

ну на... )))
а чо? почти две недели выноса мозга впереди
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Renat Akhtyamov:
а чо? почти две недели выноса мозга впереди

впереди еще много интересного )))

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Renat Akhtyamov:

может быть так?



глянул... что ж - могут ниже и не пустить... тем более на мухе уже продаваны подрядились  но еще не вечер

 

Уцы)

Евро/долл 1,0870 где-то  по майским  опц.)


Рена, индюк в подвале лентой идёт? Справа налево движется (помнишь, ты так делал индюк бид/аск рисовал)? Или его показания статичны на каждой свечке?

Спасибо!

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