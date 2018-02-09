FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 332
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перехвалил я тебя вчера... чего в просадку то такую влетел?
на деме не страшно
все равно мне первое надо, а времени мало...
на деме не страшно
все равно мне первое надо, а времени мало...
зачем тебе первое? )) приз то есть?
как то так
может быть так?
зачем тебе первое? )) приз то есть?
спарринг же, приз пофигу...
ну вот и я о том же. ты себе уже всё доказал? ))
может быть так?
ну на... )))
ну на... )))
а чо? почти две недели выноса мозга впереди
впереди еще много интересного )))
может быть так?
глянул... что ж - могут ниже и не пустить... тем более на мухе уже продаваны подрядились но еще не вечер
Уцы)
Евро/долл 1,0870 где-то по майским опц.)
Рена, индюк в подвале лентой идёт? Справа налево движется (помнишь, ты так делал индюк бид/аск рисовал)? Или его показания статичны на каждой свечке?
Спасибо!