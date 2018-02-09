FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 265

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Lesorub:
понятно...

вот что нужно было выделить и понять:

"продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае."

а затем приступать к прогнозу

 
Renat Akhtyamov:

вот что нужно было выделить и понять:

"продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае."

а затем приступать к прогнозу

понятно...
 

 Где будем18 апреля по фунту.

Или другие идеи.

Разгоним 50 до 100.)))

 
sterva:

 Где будем18 апреля по фунту.

Или другие идеи.

Разгоним 50 до 100.)))

В городе 60, максимум...    
 
1.1844 по фунту, Рена прав...
 
Lesorub:
1.1844 по фунту, Рена прав...

Продано!!!
 
sterva:

Продано!!!

1.2424 ТР по дневкам

я ж пишу, про скорость...

успеется!!!

(основание: свечи от 14,15 марта)

 
Lesorub:

1.2424 ТР по дневкам

я ж пишу, про скорость...

успеется!!!

(основание: свечи от 14,15 марта)


Раньше чем через месяц не открою.)
 
sterva:

Раньше чем через месяц не открою.)
Предлагаю просуммировать профит по EURUSD+GBUSD-EURGBP и то же самое сделать через месяц. Благо что EURGBP в продаже...
 
Lesorub:
1.1844 по фунту, Рена прав...

там и 1,15 будет... только надо дождаться хорошего входа.

Лучше к луню  приглядитесь на той недели.

На этой я уже стопы отбил с +. А на той недели возможно ход хороший созреет на 1,5-2 года.

Куда не пишу сами сообразите.

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