FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 265
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понятно...
вот что нужно было выделить и понять:
"продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае."
а затем приступать к прогнозу
вот что нужно было выделить и понять:
"продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае."
а затем приступать к прогнозу
Где будем18 апреля по фунту.
Или другие идеи.
Разгоним 50 до 100.)))
Где будем18 апреля по фунту.
Или другие идеи.
Разгоним 50 до 100.)))
1.1844 по фунту, Рена прав...
Продано!!!
Продано!!!
1.2424 ТР по дневкам
я ж пишу, про скорость...
успеется!!!
(основание: свечи от 14,15 марта)
1.2424 ТР по дневкам
я ж пишу, про скорость...
успеется!!!
(основание: свечи от 14,15 марта)
Раньше чем через месяц не открою.)
Раньше чем через месяц не открою.)
1.1844 по фунту, Рена прав...
там и 1,15 будет... только надо дождаться хорошего входа.
Лучше к луню приглядитесь на той недели.
На этой я уже стопы отбил с +. А на той недели возможно ход хороший созреет на 1,5-2 года.
Куда не пишу сами сообразите.