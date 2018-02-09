FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 534
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возможный ход жижи:
И на подходе Чиф:
фиксанем часть Еньки:
фиксанем часть Еньки:
угу, вчера ужо прикрыл часть селлок
так ты ж ее не торгуешь...
откат Чифа, лимиты на хае:
так ты ж ее не торгуешь...
я евру имел ввиду)
сорри, ступил
Фунта пробую переворачивать.)
1.28490...
Вроде все по тренду .)))
Да, там еще гэпчик, думаю не обидят его.)
проба пера от текущего лоя:
Если посмотреть, то тут Лунь, Киви при делах...
А фунтик проблемный, скорее всего пока.
Хотя и в покупках.