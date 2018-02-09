FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 534

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возможный ход жижи:


 

И на подходе Чиф:       



 

фиксанем часть Еньки:


 
Lesorub:

фиксанем часть Еньки:

угу, вчера ужо прикрыл часть селлок
 
Renat Akhtyamov:
угу, вчера ужо прикрыл часть селлок

так ты ж ее не торгуешь...


 

откат Чифа, лимиты на хае:


 
Lesorub:

так ты ж ее не торгуешь...

я евру имел ввиду)

сорри, ступил

 

Фунта пробую переворачивать.)

1.28490...

Вроде все по тренду .)))

Да, там еще гэпчик, думаю не обидят его.)

 

проба пера от текущего лоя:


 
sterva:

Если посмотреть, то тут Лунь, Киви при делах...

А фунтик проблемный, скорее всего пока.

Хотя и в покупках.

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