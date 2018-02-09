FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 696
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В параллельной ветке уже плачут - евра оказывается не туда побежала
они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли
не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили
показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...
загвоздка в рисках в том числе
чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованныххотя 800 - это всего лишь каких то 8 центов по сути
они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли
не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили
показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...
загвоздка в рисках в том числе
чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованныххотя 800 - это каких то 8 центов по сути
в продажи может и в продажи)
У меня цель была от 1,1530 купить )
А чтобы с пользой не тратить пипки я туда продавал )
Но программа, как и у тебя, ещё шлифуется,обкатывается )
Спасибо!
они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли
не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили
показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...
загвоздка в рисках в том числе
чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованныххотя 800 - это всего лишь каких то 8 центов по сути
Кстати, куда Илюша пропал?
по 50% делал, вынесло скорее всего
с таким риском одна ошибка и аллесда и индюк этот, который прирост баланса ему кажет, нет на него надежды... прирост эквити, еще куда не шло
Ну да - по 150 туда сюда. Отрокам центовиков не хватит
в продажи может и в продажи)
У меня цель была от 1,1530 купить )
А чтобы с пользой не тратить пипки я туда продавал )
Но программа, как и у тебя, ещё шлифуется,обкатывается )
Спасибо!
1566 у меня лонг болтается, дешевле автоматом не получилось
1566 у меня лонг болтается, дешевле автоматом не получилось
у меня вот так выглядит 7 ноября )
Прошу пардолить за коцаный рисунок)
Упростил для понимания)
А на розовом прогноз сегодня )
Но хочу сделать оговорку, что пока структура для селла до конца не сформирована)
Завтра или в пятницу будут другие уровни для хорошего входа.
А это уровень на сегодня и на сейчас.)
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17708992&viewfull=1#post17708992
Кстати, а почему бы и тебе на розовом не появиться?
Спасибо!
Рена, получается так, что я тебе пишу целую поэму, а ты мне 3 слова )
Мне так не нравится)
Девочки любят слушать когда им парень что-то рассказывает )
Рена, ......
Тума, спасибо конечно БОЛЬШОЕ, не только от меня, ты пишешь всем!
Я читаю и с нетерпением жду все что тут прогнозят и отношусь к этому лояльно.
Но у меня всё это в прошлом.