FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 696

Новый комментарий
 
В параллельной ветке уже плачут - евра оказывается не туда побежала
 
nahdi:
В параллельной ветке уже плачут - евра оказывается не туда побежала

они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли

не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили

показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...

загвоздка в рисках в том числе

чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованных

хотя 800 - это всего лишь каких то 8 центов по сути
 
Renat Akhtyamov:

они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли

не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили

показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...

загвоздка в рисках в том числе

чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованных

хотя 800 - это каких то 8 центов по сути


в продажи  может и  в продажи)

У меня цель была от 1,1530 купить  )

А чтобы  с пользой не тратить пипки я туда продавал )

Но   программа, как и у тебя,  ещё шлифуется,обкатывается )

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

они и тут накидали скринов и постов и в продажи поперли

не буду показывать пальцем, но и некоторые бывалые тоже шортили

показал им самый простой и надежный индюк с Оанды, не поверили что в рост...

загвоздка в рисках в том числе

чтобы сбить с толку, любая пара против своего тренда может до 800 пунктов сбегать, а это же ппц для сверх-рискованных

хотя 800 - это всего лишь каких то 8 центов по сути
Нет там реальных данных - ни на О...нде, ни где бы то ни было. Все реальные данные - на бирже. Но смотреть и учиться - лень. Лучше по палкам да по полю.
 
Кстати, куда Илюша пропал?
 
nahdi:
Кстати, куда Илюша пропал?

по 50% делал, вынесло скорее всего

с таким риском одна ошибка и аллес

да и индюк этот, который прирост баланса ему кажет, нет на него надежды... прирост эквити, еще куда не шло
 
nahdi:
Ну да - по 150 туда сюда. Отрокам центовиков не хватит
возможно что 180
 
tuma_news:


в продажи  может и  в продажи)

У меня цель была от 1,1530 купить  )

А чтобы  с пользой не тратить пипки я туда продавал )

Но   программа, как и у тебя,  ещё шлифуется,обкатывается )

Спасибо!

1566 у меня лонг болтается, дешевле автоматом не получилось

 
Renat Akhtyamov:
1566 у меня лонг болтается, дешевле автоматом не получилось


у меня вот так  выглядит 7 ноября )

Прошу  пардолить за коцаный рисунок)

Упростил для  понимания)



А на розовом  прогноз сегодня )

Но хочу сделать оговорку, что пока структура для селла до конца не сформирована)

Завтра или  в пятницу  будут другие  уровни для хорошего входа.

А это уровень на сегодня и на сейчас.)

https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17708992&viewfull=1#post17708992


Кстати, а почему бы и тебе  на розовом не появиться?


Спасибо!



Рена, получается так, что я тебе пишу целую поэму, а ты  мне 3 слова )

Мне  так не нравится)

Девочки любят слушать когда  им парень что-то рассказывает )

 
tuma_news:


Рена, ......

Тума, спасибо конечно БОЛЬШОЕ, не только от меня, ты пишешь всем!

Я читаю и с нетерпением жду все что тут прогнозят и отношусь к этому лояльно.

Но у меня всё это в прошлом.

1...689690691692693694695696697698699700701702703...878
Новый комментарий