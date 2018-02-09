FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 412
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хотелось бы конечно быть волшебником!, или умение заглядывать в будущее на сутки, хотя бы для подглядеть в терминале одной парочки!
Доброго дня добрые люди!
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хотелось бы конечно быть волшебником!, или умение заглядывать в будущее на сутки, хотя бы для подглядеть в терминале одной парочки!
приехали...
поехали:
для фунтолюбителей...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page410
прошлое определило будущее...
Для выпить-любителей... Просто мысль... Просто скучно... :)
для фунтолюбителей...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page410
прошлое определило будущее...
Добрый день всей ветке.
Всё жжёшь Илья.
Я не много подкорректировал бы твою фразу: "прошлое и настоящее время определяет будущие"
Как в обще успехи в торговле?
Добрый день всей ветке.
Всё жжёшь Илья.
Я не много подкорректировал бы твою фразу: "прошлое и настоящее время определяет будущие"
Как в обще успехи в торговле?
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Лесоруб конечно молодец!... этот уровень давно маячил... ждал его через низ!
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ладно... проехали... это уже история...
мозговынос продолжится или же сделают RR .. начало на америке по Евро.
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пока посижу на паузе
Если здесь - то никак...