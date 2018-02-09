FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 412

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Доброго дня добрые люди!
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хотелось бы конечно быть волшебником!, или умение заглядывать в будущее на сутки, хотя бы для подглядеть в терминале одной парочки!
 
Sergey Nokhrin:
Доброго дня добрые люди!
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хотелось бы конечно быть волшебником!, или умение заглядывать в будущее на сутки, хотя бы для подглядеть в терминале одной парочки!
достаточно и одной минутки
 

приехали...


 

поехали:    


 

для фунтолюбителей...


https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page410


прошлое определило будущее...  


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.05.14
  • www.mql5.com
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Для выпить-любителей... Просто мысль... Просто скучно... :)


 
Lesorub:

для фунтолюбителей...


https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page410


прошлое определило будущее...  


Добрый день всей ветке.

Всё жжёшь Илья.

Я не много подкорректировал бы твою фразу: "прошлое и настоящее время определяет будущие"

Как в обще успехи в торговле?

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день всей ветке.

Всё жжёшь Илья.

Я не много подкорректировал бы твою фразу: "прошлое и настоящее время определяет будущие"

Как в обще успехи в торговле?

Если здесь - то никак...
 
да не достаточно одной минутки... ни как не достаточно!
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Лесоруб конечно молодец!... этот уровень давно маячил... ждал его через низ!
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ладно... проехали... это уже история...
 мозговынос продолжится или же сделают RR .. начало на америке по Евро.

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пока посижу на паузе 
 
Lesorub:
Если здесь - то никак...
Значит есть ещё где-то.
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