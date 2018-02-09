FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 623
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Стесняюсь спросить, о чем этот прекрасный рисунок?
Просто бред, забейте...
NZD/USD ну все хорошо, кроме любимых 30%
Просто бред, забейте...
Так мне интересно что вы хотели сказать этим рисуночком?
Я верю в Россию!!!
Вера твоя в сердце твоем.
Не надо орать, это неприлично.
Так мне интересно что вы хотели сказать этим рисуночком?
Для Вас - ничего...
Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?
Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?
так покажи не пародию...
Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?
Если понимаешь ,всю бессмысленность и бестолковость - зачем ты здесь трёшься ,если это не твоё ?
График EURUSD H4
23.10.2017 рост 600, 24.10.2017 падение 300, далее рост к 27.10.2017 на1800 ?