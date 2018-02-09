FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 623

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vadutr:

Стесняюсь спросить, о чем этот прекрасный рисунок?

Просто бред, забейте...

 
sterva:

NZD/USD ну все хорошо, кроме любимых 30%

я тоже когда - то на этом ресурсе сидел
 
Я верю в Россию!!!
 
Lesorub:

Просто бред, забейте...


Так мне интересно что вы хотели сказать этим рисуночком?

 
Dmitry Shumaev:
Я верю в Россию!!!

Вера твоя в сердце твоем. 

Не надо орать, это неприлично.

 
vadutr:

Так мне интересно что вы хотели сказать этим рисуночком?

Для Вас - ничего...     

 

Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?

 
vadutr:

Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?


так покажи не пародию... 

 
vadutr:

Я прекрасно понимаю всю бессмысленность и бестолковость здесь происходящего, не понимаю зачем вы все здесь третесь. Это пародия на биржевую торговлю какая то?


Если понимаешь ,всю бессмысленность и бестолковость - зачем ты здесь трёшься ,если это не твоё ? 

 

График EURUSD H4

23.10.2017 рост 600, 24.10.2017 падение 300, далее рост к 27.10.2017 на1800 ?


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