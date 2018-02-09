FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 430

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tuma_news:

свои я сам  стёр.

А про дрокает как может- мой любимчик.)

а это почему-то не стирает.

Странно, тот пост (удалённый) был и по  делу написан.

Ну ладно)

[Удален]  
Lesorub:

возможный откат по Луню:


 что то колопуты пропали из анализа  ..... а так все хорошо начиналось(
 
Alexander Antoshkin:
 что то колопуты пропали из анализа  ..... а так все хорошо начиналось(

Вам сюда:

https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page331


Там и отколопутят и отпутоколят...

та еще секта...

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • 2013.04.01
  • aleksi77
  • www.forexdengi.com
Продолжение темы [Архив] Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
 

Я не пойму - с какой радости перелой по евро ждёте?

Отдохните недельку...

[Удален]  
Lesorub:

Вам сюда:

https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page331


Там и отколопутят и отпутоколят...

та еще секта...

как то жестко они с тобой  поступили))) ну да ладно.....

 
Alexander Antoshkin:

как то жестко они с тобой  поступили))) ну да ладно.....

они - это кто? кредиторы, коллекторы, демоны?
 
tuma_news:

Евро  не спокойная.

Б/у поставила? )

вообще тест 1,1245/50.


Очень ты нервный. Евра спокойная. Выше моего ордерочка поднимется чипсов на 25 продай еще и сиди, клюнет нижний -закрой (как на рыбалке).

Среднесрочно набираю в продажу сейчас, но внутри дня покупка.

Может не правильно, в евре лучше понимаешь)

[Удален]  
Lesorub:
они - это кто? кредиторы, коллекторы, демоны?
мне  то  откуда знать, что за секта такая  "Где  отколопутят и отпутоколят..."?
 
Lesorub:
они - это кто? кредиторы, коллекторы, демоны?

Фунт опять продать хочу, но сташно до чертиков, есть масштабная мысль (больше 300 пип)
 
Alexander Antoshkin:
мне  то  откуда знать, что за секта такая  "Где  отколопутят и отпутоколят..."?
а раз не знаете, что попусту воду в ступе толочите ???
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