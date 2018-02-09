FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 430
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свои я сам стёр.
А про дрокает как может- мой любимчик.)
а это почему-то не стирает.
Странно, тот пост (удалённый) был и по делу написан.
Ну ладно)
возможный откат по Луню:
что то колопуты пропали из анализа ..... а так все хорошо начиналось(
Вам сюда:
https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page331
Там и отколопутят и отпутоколят...
та еще секта...
Я не пойму - с какой радости перелой по евро ждёте?
Отдохните недельку...
Вам сюда:
https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page331
Там и отколопутят и отпутоколят...
та еще секта...
как то жестко они с тобой поступили))) ну да ладно.....
как то жестко они с тобой поступили))) ну да ладно.....
Евро не спокойная.
Б/у поставила? )
вообще тест 1,1245/50.
Очень ты нервный. Евра спокойная. Выше моего ордерочка поднимется чипсов на 25 продай еще и сиди, клюнет нижний -закрой (как на рыбалке).
Среднесрочно набираю в продажу сейчас, но внутри дня покупка.
Может не правильно, в евре лучше понимаешь)
они - это кто? кредиторы, коллекторы, демоны?
они - это кто? кредиторы, коллекторы, демоны?
Фунт опять продать хочу, но сташно до чертиков, есть масштабная мысль (больше 300 пип)
мне то откуда знать, что за секта такая "Где отколопутят и отпутоколят..."?