FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 63

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Uladzimir Izerski:

Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.

 

Тааааак.

Беглым глянул - всё вроде бы есть, ничего не забыли....

 А вот скока в депо было и скока стало - не вижу?

 
Renat Akhtyamov:

Ясно.

Ну чтож, кросс, так кросс, главно чтобы мажоры с его половинок не были в работе.

Ну,ты и пожелал! Чтоб я примёрз к одной котировке?
 
Yuriy Zaytsev:

нравится  бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация  - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!

просто ржал !!! до сих пор смеюсь

СЕЛЛ держим, т.е. просадку там надо держать, но просадку брать не будем.

Может быть так?

 
Yuriy Zaytsev:

нравится  бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация  - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!

просто ржал !!! до сих пор смеюсь

Продавать нельзя в данный момент. Так задумано.) В нужный момент появиться новая. 
 
Vadens:
Ну,ты и пожелал! Чтоб я примёрз к одной котировке?
ой и правда... Прости
 
Полноцветными,насыщенными картинками мы переболели несколько лет назад. Даже ветка такая была "А такую картинку видели?". Не скрою,мне тоже нравятся красивые полотна и скучаю по этой веточке,но,увы,к успешной торговле это исскуство отношения не имеет.
 
Vadens:
Полноцветными,насыщенными картинками мы переболели несколько лет назад. Даже ветка такая была "А такую картинку видели?". Не скрою,мне тоже нравятся красивые полотна и скучаю по этой веточке,но,увы,к успешной торговле это исскуство отношения не имеет.
Ты просто невнимательно смотришь на холст. Не спеши, тут надо вникнуть... Индюков то не один и не два, а ... не знаю скока, много короче
 
Uladzimir Izerski:

Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.

 

Ну раз Вы мой предыдущий вопрос по своему самолётику не видели, задам новый....

Ну, это...

Выхлоп то с рынка в валюте прёт, депозит растёт?

 
Vadens:
Полноцветными,насыщенными картинками мы переболели несколько лет назад. Даже ветка такая была "А такую картинку видели?". Не скрою,мне тоже нравятся красивые полотна и скучаю по этой веточке,но,увы,к успешной торговле это исскуство отношения не имеет.
Нравиться или не нравиться - дело дурного вкуса. Мне например, не нравится как на этой ветке плюют друг на друга и получают от этого удовольствие. Удивляюсь. Как вам нравиться сидеть днями в помойке?
 
Renat Akhtyamov:
Ты просто невнимательно смотришь на холст. Не спеши, тут надо вникнуть... Индюков то не один и не два, а ... не знаю скока, много короче
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