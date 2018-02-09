FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 63
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Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.
Тааааак.
Беглым глянул - всё вроде бы есть, ничего не забыли....
А вот скока в депо было и скока стало - не вижу?
Ясно.
Ну чтож, кросс, так кросс, главно чтобы мажоры с его половинок не были в работе.
нравится бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!
просто ржал !!! до сих пор смеюсь
СЕЛЛ держим, т.е. просадку там надо держать, но просадку брать не будем.
Может быть так?
нравится бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!
просто ржал !!! до сих пор смеюсь
Ну,ты и пожелал! Чтоб я примёрз к одной котировке?
Полноцветными,насыщенными картинками мы переболели несколько лет назад. Даже ветка такая была "А такую картинку видели?". Не скрою,мне тоже нравятся красивые полотна и скучаю по этой веточке,но,увы,к успешной торговле это исскуство отношения не имеет.
Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.
Ну раз Вы мой предыдущий вопрос по своему самолётику не видели, задам новый....
Ну, это...
Выхлоп то с рынка в валюте прёт, депозит растёт?
Полноцветными,насыщенными картинками мы переболели несколько лет назад. Даже ветка такая была "А такую картинку видели?". Не скрою,мне тоже нравятся красивые полотна и скучаю по этой веточке,но,увы,к успешной торговле это исскуство отношения не имеет.
Ты просто невнимательно смотришь на холст. Не спеши, тут надо вникнуть... Индюков то не один и не два, а ... не знаю скока, много короче