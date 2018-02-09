FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 563

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Rustam Galkeev:
Специально для тебя Ренат начну новую партию с пятницы оставлю только одну бай позицию... .

Зачем?

Мне абсолютно без разницы.

Просто смысла нет в работе на публику.

Это мешает тебе, вот и всё. Не захочешь в стейте цифры портить и встрянешь.

Прогнозы приветствуются, ну и я по фунтику за верха
 
Rustam Galkeev:
Специально для тебя Ренат начну новую партию с пятницы оставлю только одну бай позицию... .

а зачем это все отчеты, показы закрытых ордеров? ..каждый торгует по своей системы

 
Renat Akhtyamov:

Зачем?

Мне абсолютно без разницы.

Просто смысла нет в работе на публику.

Это мешает тебе, вот и всё.

Прогнозы приветствуются, ну и я по фунтику за верха

Это ордер для тебя Ренат 5270

Lesorub 2017.08.29 12:43 2017.08.29 11:43:58   RU

                    GBPUSD

              Sell limit 1.3030

                  ТР 1.2773

основание: селл палки от 25.08 с Н1

На данный момент между моим ордером 1.2856 и прогнозом Лесоруба 1.3030, т.е 174п, если цена упадёт ниже 174п от 1.2856, т.е 1.2682 то прогноз фарс. Сделка будет висеть до победного конца истина и ложь проверим. Счёт реальный я его урезал не много сделку специально оставил.

 
Rustam Galkeev:

Это ордер для тебя Ренат 5270

Lesorub 2017.08.29 12:43 2017.08.29 11:43:58   RU

                    GBPUSD

              Sell limit 1.3030

                  ТР 1.2773

основание: селл палки от 25.08 с Н1

На данный момент между моим ордером 1.2856 и прогнозом Лесоруба 1.3030, т.е 174п, если цена упадёт ниже 174п от 1.2856, т.е 1.2682 то прогноз фарс. Сделка будет висеть до победного конца истина и ложь проверим. Счёт реальный я его урезал не много сделку специально оставил.

Рустам, ну скинул 12 баксов и скинул, не надо так расстраиваться.

И  кстати, я не торгую фунтика. Так что все равно забуду.

Вы уж как нибудь сами с Лесорубом отслеживайте эту пару.

А по евро я скажу прогноз - предполагаемый лой не ниже 1.06, хай - 1.2070

В этих пределах и колбасимся, кто во что горазд)

 
Viktor Korchagin:

а зачем это все отчеты, показы закрытых ордеров? ..каждый торгует по своей системы

Ок. Понял буду играть в тени спасибо за намёк... . Всем приношу извинения извиняйте если что... . ))) Всем профитов в торгах... .
 
Rustam Galkeev:

сейчас цена входа будет 1.2977

ТР 1.2772 прежний


если фунт съедет с текущих, то limit 1.2772, ТР определится после закрытия дня...

 
Renat Akhtyamov:

Рустам, ну скинул 12 баксов и скинул, не надо так расстраиваться.

И  кстати, я не торгую фунтика. Так что все равно забуду.

Вы уж как нибудь сами с Лесорубом отслеживайте эту пару.

А по евро я скажу прогноз - предполагаемый лой не ниже 1.06, хай - 1.2070

В этих пределах и колбасимся, кто во что горазд)


Оанда 40-60 новый этап?

 
sterva:

Оанда 40-60 новый этап?

скорее всего да

интересует - что будет с процентной ставкой

падать ей уже некуда, а это рост по сути или снова флет

 

индекс бакса...


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