FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 563
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Специально для тебя Ренат начну новую партию с пятницы оставлю только одну бай позицию... .
Зачем?
Мне абсолютно без разницы.
Просто смысла нет в работе на публику.
Это мешает тебе, вот и всё. Не захочешь в стейте цифры портить и встрянешь.Прогнозы приветствуются, ну и я по фунтику за верха
Специально для тебя Ренат начну новую партию с пятницы оставлю только одну бай позицию... .
а зачем это все отчеты, показы закрытых ордеров? ..каждый торгует по своей системы
Зачем?
Мне абсолютно без разницы.
Просто смысла нет в работе на публику.
Это мешает тебе, вот и всё.Прогнозы приветствуются, ну и я по фунтику за верха
Это ордер для тебя Ренат 5270
GBPUSD
Sell limit 1.3030
ТР 1.2773
основание: селл палки от 25.08 с Н1
На данный момент между моим ордером 1.2856 и прогнозом Лесоруба 1.3030, т.е 174п, если цена упадёт ниже 174п от 1.2856, т.е 1.2682 то прогноз фарс. Сделка будет висеть до победного конца истина и ложь проверим. Счёт реальный я его урезал не много сделку специально оставил.
Это ордер для тебя Ренат 5270
GBPUSD
Sell limit 1.3030
ТР 1.2773
основание: селл палки от 25.08 с Н1
На данный момент между моим ордером 1.2856 и прогнозом Лесоруба 1.3030, т.е 174п, если цена упадёт ниже 174п от 1.2856, т.е 1.2682 то прогноз фарс. Сделка будет висеть до победного конца истина и ложь проверим. Счёт реальный я его урезал не много сделку специально оставил.
Рустам, ну скинул 12 баксов и скинул, не надо так расстраиваться.
И кстати, я не торгую фунтика. Так что все равно забуду.
Вы уж как нибудь сами с Лесорубом отслеживайте эту пару.
А по евро я скажу прогноз - предполагаемый лой не ниже 1.06, хай - 1.2070
В этих пределах и колбасимся, кто во что горазд)
а зачем это все отчеты, показы закрытых ордеров? ..каждый торгует по своей системы
сейчас цена входа будет 1.2977
ТР 1.2772 прежний
если фунт съедет с текущих, то limit 1.2772, ТР определится после закрытия дня...
Рустам, ну скинул 12 баксов и скинул, не надо так расстраиваться.
И кстати, я не торгую фунтика. Так что все равно забуду.
Вы уж как нибудь сами с Лесорубом отслеживайте эту пару.
А по евро я скажу прогноз - предполагаемый лой не ниже 1.06, хай - 1.2070
В этих пределах и колбасимся, кто во что горазд)
Оанда 40-60 новый этап?
Оанда 40-60 новый этап?
скорее всего да
интересует - что будет с процентной ставкой
падать ей уже некуда, а это рост по сути или снова флет
индекс бакса...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.08.29 09:13
индекс бакса:
быкам по Евро может что - то присниться...