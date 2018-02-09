FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 320
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аааа нет смотрю основной, но газую интра дей - сейчас тестирую МТС_Сомбо Решетова-Барабашки - пока нормально... совпадает с прогнозами...
накуя покупать на текущем хае???
Сказали же, стратегия!
Сказали же, стратегия!
накуя покупать на текущем хае???
Фунто/ауди красава! Но не пойду на него-промежутки между уровнями над головой какие-то большие,долго разворачиваться будет.
Возвращаюсь в евро/киви. Щас вверх откатится,как раз позу наберу.
Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
скажите о причинах Ваших покупок фунта по этой цене...
евра падает доллар тоже...
Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
Накинь хоть RSI на график.