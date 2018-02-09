FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 320

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Сергей Криушин:

Аааа нет смотрю основной, но газую интра дей - сейчас тестирую МТС_Сомбо Решетова-Барабашки -  пока нормально... совпадает с прогнозами...

накуя покупать на текущем хае???  
 
Lesorub:
накуя покупать на текущем хае???  

Сказали же, стратегия!
[Удален]  
ну и нехай

 
Alekseu Fedotov:

Сказали же, стратегия!

Lesorub:
накуя покупать на текущем хае???  
Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
 

Фунто/ауди красава! Но не пойду на него-промежутки между уровнями над головой какие-то большие,долго разворачиваться будет.

Возвращаюсь в евро/киви. Щас вверх откатится,как раз позу наберу.


 
Сергей Криушин:

Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
 скажите о причинах Ваших покупок фунта по этой цене...
 
Сергей Криушин:

Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...
Вообще-то да...что-то почти на всех парах отскок пошел - подождем-посмотрим...
 
Lesorub:
 скажите о причинах Ваших покупок фунта по этой цене...
Строго говоря Фунт мне кажется недооценен и как бы в стороне от всех дальневосточных дел...
 
Сергей Криушин:

евра падает доллар тоже...
а про доллар кто Вам песню напел???
 
Сергей Криушин:

Так и у Рената BUY на всю неделю...евра падает доллар тоже...куда фунту податься...крепчает...а вообще да Решетов ставит по тренду...

Накинь хоть RSI на график. 
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