FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

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Желательный формат подачи информации: ВСТАВЛЕННАЯ картинка с разметкой и небольшое  пояснение. Например так:

 И описание: что изображено и как Вы видите дальнейшее движение.


 

Кто опубликует первый прогноз в новой ветке 2018 года :) ?

 

Доллар Йена идет на низ. с возможным откатом верх и продолжением на низ.

Тоже самое и золото только в обратную сторону)

Файлы:
1.png  18 kb
[Удален]  

 

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пока вверх

 

EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.

EURUSD Weekly

 

GBPUSD, D1. Прорыв угла Ганна вверх, пробой вершины волны от 1.3030, идет третья волна. Её минимальная цель 1.3850 будет достигнута через 1-2 недели. Сейчас пока небольшой откат вниз, удобно войти вверх.

GBPUSD, D1

 

По USDJPY,H1 вверх до 113.60:

USDJPY,H1

 


Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.

 
Sergey Vradiy:


Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.

Я предпочел бы сделать разметку волн начиная от явно выраженной первой (красная). А третьей считать все остальное корявое движение вниз.

В этом случае третья волна дошла (почти) до минимальной цели вниз (162% фибо). После такой структуры, как правило, следует сильная коррекция, в данном случае минимальная цель вверх к 50% этой структуры (коррекционная фибо-сетка серая). Это подтверждает мое предположение, сделанное выше.

EURUSD Monthly

 
Sergey Vradiy:


Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.

Ура, здравый человек, здравые мысли... полностью согласен.

 
Vadim Zotov:

Я предпочел бы сделать разметку волн начиная от явно выраженной первой (красная). А третьей считать все остальное корявое движение вниз.

В этом случае третья волна дошла (почти) до минимальной цели вниз (162% фибо). После такой структуры, как правило, следует сильная коррекция, в данном случае минимальная цель вверх к 50% этой структуры (коррекционная фибо-сетка серая). Это подтверждает мое предположение, сделанное выше.


Проблема в том, что завершение 4 волны не должно подниматься выше завершения 1. У вас оно поднимается. У меня совпадает, что допустимо. Но спорить не люблю. 
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