FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Кто опубликует первый прогноз в новой ветке 2018 года :) ?
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пока вверх
EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.
GBPUSD, D1. Прорыв угла Ганна вверх, пробой вершины волны от 1.3030, идет третья волна. Её минимальная цель 1.3850 будет достигнута через 1-2 недели. Сейчас пока небольшой откат вниз, удобно войти вверх.
Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.
Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.
Я предпочел бы сделать разметку волн начиная от явно выраженной первой (красная). А третьей считать все остальное корявое движение вниз.
В этом случае третья волна дошла (почти) до минимальной цели вниз (162% фибо). После такой структуры, как правило, следует сильная коррекция, в данном случае минимальная цель вверх к 50% этой структуры (коррекционная фибо-сетка серая). Это подтверждает мое предположение, сделанное выше.
Сейчас EURUSD находится в стадии формирования разворотной фигуры "двойная вершина" на недельном графике. Потенциал коррекционного роста практически исчерпан. Далее - 5 волна ниже паритета.
Ура, здравый человек, здравые мысли... полностью согласен.
Я предпочел бы сделать разметку волн начиная от явно выраженной первой (красная). А третьей считать все остальное корявое движение вниз.
В этом случае третья волна дошла (почти) до минимальной цели вниз (162% фибо). После такой структуры, как правило, следует сильная коррекция, в данном случае минимальная цель вверх к 50% этой структуры (коррекционная фибо-сетка серая). Это подтверждает мое предположение, сделанное выше.
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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD.m, M15, 2016.01.08
RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Real
Пример
И описание: что изображено и как Вы видите дальнейшее движение.