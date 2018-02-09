FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 64

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Renat Akhtyamov:

Ну раз Вы мой предыдущий вопрос по своему самолётику не видели, задам новый....

Ну, это...

Выхлоп то с рынка в валюте прёт, депозит растёт?

К прогнозам это не относиться. А 30% в месяц мне достаточно.
 
Uladzimir Izerski:
К прогнозам это не относиться. А 30% в месяц мне достаточно.

Ну и прекрасно!

Честно говоря, поверить не могу, что эта вся картинка отрабатвается за 1 тик.

 
Uladzimir Izerski:
Нравиться или не нравиться - дело дурного вкуса. Мне например, не нравится как на этой ветке плюют друг на друга и получают от этого удовольствие. Удивляюсь. Как вам нравиться сидеть днями в помойке?
Сам же сказал-дело вкуса...где сидеть. Ты можешь и далее исскуством заниматься,никто не запрещает-демократия,но взрослые говорят,что уже этим болели и ничего в этом полезного для депозита не нашли. А молодёжь должна идти дальше и быть успешнее и счастливее старших. Я так думаю,зачем наступать на старые грабли,они хоть и ржавые,а по депо ударить могут.
 
Vadens:
Сам же сказал-дело вкуса...где сидеть. Ты можешь и далее исскуством заниматься,никто не запрещает-демократия,но взрослые говорят,что уже этим болели и ничего в этом полезного для депозита не нашли. А молодёжь должна идти дальше и быть успешнее и счастливее старших. Я так думаю,зачем наступать на старые грабли,они хоть и старые,а по депо ударить могут.
Вы бы молодой человек, до меня сначала доросли а потом учили. Грабли у вас впереди, я их прошел давно.
 
Renat Akhtyamov:

Ну и прекрасно!

Честно говоря, поверить не могу, что эта вся картинка отрабатвается за 1 тик.

На первом тике идет загрузка с десяти пар, задержка пару секунд, а потом мгновенно.
 
Uladzimir Izerski:
Вы бы молодой человек, до меня сначала доросли а потом учили. Грабли у вас впереди, я их прошел давно.
Не обижайся,я же не вижу тебя,по постам сужу.
 
Ладненько,ушёл. Всем успехов! Пусть события позреют. Пусть Мэй побеседует с Трампом,пусть Он отменит что-нибудь из Обамкиного,пусть Еврозона оправится от шока.....а там поглядим,куда Робота подкорректируют.
 
Vadens:
Не обижайся,я же не вижу тебя,по постам сужу.
Любите вы новичков поклевать. Не на того нарвались. Любого поставлю на место. Я не новичок, чтобы меня клевать.) 
 

Завтра может быть больно.)

 

 
Uladzimir Izerski:
Любите вы новичков поклевать. Не на того нарвались. Любого поставлю на место. Я не новичок, чтобы меня клевать.) 
Есть такое. Это у нас ещё с 4-ки. Выкладывай,никто не против,но должен знать,что панели самолётов-это прошлое и мало что даёт Клубу. Сейчас интересны страйки,коллы,путы. Была бы интересна комбинация биржевой инфы и полит-эконом-анализа с математикой золотого сечения и другими фундаментальными формулами.....на тот случай,вдруг Робот,всё-таки,не сам рисует котиры по пути наименьшего сопротивления,а учитывает данные Биржи и поведение Толпы.
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