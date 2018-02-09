FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 64
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Ну раз Вы мой предыдущий вопрос по своему самолётику не видели, задам новый....
Ну, это...
Выхлоп то с рынка в валюте прёт, депозит растёт?
К прогнозам это не относиться. А 30% в месяц мне достаточно.
Ну и прекрасно!
Честно говоря, поверить не могу, что эта вся картинка отрабатвается за 1 тик.
Нравиться или не нравиться - дело дурного вкуса. Мне например, не нравится как на этой ветке плюют друг на друга и получают от этого удовольствие. Удивляюсь. Как вам нравиться сидеть днями в помойке?
Сам же сказал-дело вкуса...где сидеть. Ты можешь и далее исскуством заниматься,никто не запрещает-демократия,но взрослые говорят,что уже этим болели и ничего в этом полезного для депозита не нашли. А молодёжь должна идти дальше и быть успешнее и счастливее старших. Я так думаю,зачем наступать на старые грабли,они хоть и старые,а по депо ударить могут.
Ну и прекрасно!
Честно говоря, поверить не могу, что эта вся картинка отрабатвается за 1 тик.
Вы бы молодой человек, до меня сначала доросли а потом учили. Грабли у вас впереди, я их прошел давно.
Не обижайся,я же не вижу тебя,по постам сужу.
Завтра может быть больно.)
Любите вы новичков поклевать. Не на того нарвались. Любого поставлю на место. Я не новичок, чтобы меня клевать.)