FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 51
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Лесоруб,а шо такое)))на такую лирику потянуло...видимо в Новом Году что-то старое закончилось,а новое началось?
Анекдот:оптимист идет по кладбищу
-а что...я пока вижу одни ПЛЮСЫ...)))
чей то?
люди, вон, причины ищут...
Евра пошла, как и предполагалось
Рано еще .1,076-83 увидеть надо бы ..
ага, ждите
А почему нет?
в обе стороны накидали долгов, куда хошь можно вставать...
ближайшие двусторонние палки...
фунтовоздыхателям...
не забывать про возможный загон вверх...
фунтовоздыхателям...
не забывать про возможный загон вверх...
уже загоняют чуток
ага...
Рано еще .1,076-83 увидеть надо бы ..
ага, ждите
уже загоняют чуток
Ну,вы тут.....сову на глобус не натягивайте-то....люблю русский язык
тут либо американцы знают, что-то никому неизвестное, либо откровенно натягивают сову на глобус.
Двинуть евра может в любую сторону,в основном не туда,куда хочется. А причины есть...и % ставка еврозоны,с пресс-конференцией и Трамп вечерком может что-нить ляпнуть. У мну на всякий лимит в 8-ре в кустах припрятан.
долг платежом красен...