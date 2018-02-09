FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 51

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hammer_boy:

Лесоруб,а шо такое)))на такую лирику потянуло...видимо в Новом Году что-то старое закончилось,а новое началось?

Анекдот:оптимист идет по кладбищу

-а что...я пока вижу одни ПЛЮСЫ...))) 

чей то?

люди, вон, причины ищут...     



 
Евра пошла, как и предполагалось
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Евра пошла, как и предполагалось
Рано еще .1,076-83 увидеть надо бы ..
 
Movlat Baghiyev:
Рано еще .1,076-83 увидеть надо бы ..
ага, ждите
 
Renat Akhtyamov:
ага, ждите

А почему нет?

в обе стороны накидали долгов, куда хошь можно вставать...

ближайшие двусторонние палки...

 

фунтовоздыхателям...

не забывать про возможный загон вверх...

 
Lesorub:

фунтовоздыхателям...

не забывать про возможный загон вверх...

уже загоняют чуток
 
Renat Akhtyamov:
уже загоняют чуток

ага...


 
Movlat Baghiyev:
Рано еще .1,076-83 увидеть надо бы ..
Renat Akhtyamov:
ага, ждите
Renat Akhtyamov:
уже загоняют чуток

Ну,вы тут.....сову на глобус не натягивайте-то....люблю русский язык

 тут либо американцы знают, что-то никому неизвестное, либо откровенно натягивают сову на глобус.

 Двинуть евра может в любую сторону,в основном не туда,куда хочется. А причины есть...и % ставка еврозоны,с пресс-конференцией и Трамп вечерком может что-нить ляпнуть. У мну на всякий лимит в 8-ре в кустах припрятан.

 

долг платежом красен...


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