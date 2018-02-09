FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 866

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sterva:

Долгосрок в древние времена 1.25.5 был. Быстро не будет, своп-.

Связываться не хочется.


Vadens:

Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.


Смотрю на евро только на покупки, после падений к 1,2100

 
Sergei Lanin:


Смотрю на евро только на покупки, после падений к 1,2100


Значит ты натренированный акробат. Я так не умею,...не тренирован.

 


как то так

 

Кто нить такой ерундой занимался?


 
Lesorub:

Кто нить такой ерундой занимался?



Я чуть не влез туда, почитай отзывы о них. Сразу охоту отбило.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я чуть не влез туда, почитай отзывы о них. Сразу охоту отбило.

Я про принцип...

В горах тоже есть.(отзывы читать?)

 
Lesorub:

Я про принцип...

В горах тоже есть.(отзывы читать?)


Казино

 
Aleksandr Yakovlev:

Казино

пожалуй...


 


Движение до уровней: 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала (это 110.965, примерно), то ожидается движение вверх (смена тренда или откат).

 
Mihail Matkovskij:

[img]https://charts.mql5.com/17/261/usdjpy-h1-metaquotes-software-corp-2.png[/img]

Движение до уровня 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала, до ожидается движение вверх (смена тренда или откат).


Графики из своего профиля на форум нужно вставлять через карман:

Графики из своего профиля на форум нужно вставлять через карман


Добавлено: вижу уже вставили, правда как картинку.

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