FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 508
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так я к своему прогнозу 1.1620 35 добавил ) и получилось в точку)
Ах какой коварный Иван)))
Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.
От неё всего можно ожидать.
Ах какой коварный Иван)))
Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.
От неё всего можно ожидать.
Ах какой коварный Иван)))
Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.
От неё всего можно ожидать.
Вы про это?
Вы про это?
да
Стопик поставил 1.1665 от греха.
1.172 с таким трендом спокойнее.)
да
Завтра поменяют. Если нет тогда в небеса.
Завтра поменяют. Если нет тогда в небеса.
С марта уже такой скрин...
Никто мне не верил, когда я его тут показывал.
Обожглись на фунте, не верили ему.
С марта уже такой скрин...
Никто мне не верил, когда я его тут показывал.
Обожглись на фунте, не верили ему.
Все может быть не спорю, поэтому и стоп поставил.
На луне пока все плохо и есть потери.
В этом плане лесорубу доверяю, но, как говорят, бери ношу по себе....
Рельсу смотрела, все там правильно, только приноровится к ней трудно.
Трендовая, диапазонная даже по приборам без графика куда проще.
Не доверяйте... Объегорят...
Еня, моя Еня...