FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 508

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Иван Юрченко:

так я к своему прогнозу 1.1620 35 добавил ) и получилось в точку)

Ах какой коварный Иван)))

Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.

От неё всего можно ожидать.

 
Renat Akhtyamov:

Ах какой коварный Иван)))

Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.

От неё всего можно ожидать.

Стопик поставил 1.1665 от греха.
 



Renat Akhtyamov:

Ах какой коварный Иван)))

Всё равно по осторожнее. Евра запродана ППЦ как.

От неё всего можно ожидать.


Вы про это? 

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4r3kc_mdmjqu0u_91tcfr4.jpg.png  175 kb
 
Иван Юрченко:


Вы про это? 

да

 
Иван Юрченко:
Стопик поставил 1.1665 от греха.

1.172 с таким трендом спокойнее.)

 
Renat Akhtyamov:

да


Завтра поменяют. Если нет тогда в небеса. 

 
Иван Юрченко:

Завтра поменяют. Если нет тогда в небеса. 

С марта уже такой скрин...

Никто мне не верил, когда я его тут показывал.

Обожглись на фунте, не верили ему.

 
Renat Akhtyamov:

С марта уже такой скрин...

Никто мне не верил, когда я его тут показывал.

Обожглись на фунте, не верили ему.


Все может быть не спорю, поэтому и стоп поставил.  

 
sterva:

На луне пока все плохо и есть потери.

В этом плане лесорубу доверяю, но, как говорят, бери ношу по себе....

Рельсу смотрела, все там правильно, только приноровится к ней трудно.

Трендовая, диапазонная даже по приборам без графика куда проще.

Не доверяйте... Объегорят...


 

Еня, моя Еня...


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