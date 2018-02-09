FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 677
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А что такое Лента?
Это то, где нет Форы...
Это то, где нет Форы...
....а есть Биржа-фьючи,опцы,спот,индексы.
Это то, где нет Форы...
Т.р. бай киви долгосрок?
Или не работаете в долгую?
Мерси, но я верю(ну в смысле верую!) в короткие стопы(малыши-коротыши), и длинные тейк-профиты, поэтому буду пробовать дальше. А Сетки как-то не нравятся... А что такое Лента?
Работа с коротким стопом, вот только одна проблема - закодить невозможно.
Работа с коротким стопом, вот только одна проблема - закодить невозможно.
почему проблема - важно определить где точка входа..
м15 например - єто точка входа н4 єто начало поиска данніх через н1 и м15
єто как пример
Т.р. бай киви долгосрок?
Или не работаете в долгую?
двойной аукцион:
и от него уже тошнит...
Фунт молодцом!
День добрый.
Взгляд на USD/CAD
Мое мнение: цена уйдет верней уже ушла ниже 1,26780, на сколько ниже точно сказать не могу, но ниже данной цены ставать в лонг, и ждать отката к этой же цене 1,26780, или выше.
Анализ по Н4.
По достижению не актуальности идеи отпишусь.
Взгляд на EUR/CAD
Схожая ситуацыя по EUR/CAD но тут покупать от 1,47460 с целью 1,48000 ну или выше.
Анализ по Н4.По достижению не актуальности идеи отпишусь.
Смотря, какие ставить цели...
Смотря, какие ставить цели...
Так низко мы его там не увидем, сначало 1,4800 только тогда возможно. имхо