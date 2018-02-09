FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 677

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Sergey Lazarenko:

 А что такое Лента?

Это то, где нет Форы... 


 
Lesorub:

Это то, где нет Форы... 



....а есть Биржа-фьючи,опцы,спот,индексы. 

 
Lesorub:

Это то, где нет Форы... 



Т.р. бай киви  долгосрок?

Или не работаете в долгую?

 
Sergey Lazarenko:

Мерси, но я верю(ну в смысле верую!) в короткие стопы(малыши-коротыши), и длинные тейк-профиты, поэтому буду пробовать дальше. А Сетки как-то не нравятся... А что такое Лента?

Работа с коротким стопом, вот только одна проблема - закодить невозможно. 


 
Vitaly Muzichenko:

Работа с коротким стопом, вот только одна проблема - закодить невозможно. 



почему проблема - важно определить где точка входа..

м15 например - єто точка входа н4 єто начало поиска данніх через н1 и м15

єто как пример

 
sterva:

Т.р. бай киви  долгосрок?

Или не работаете в долгую?

двойной аукцион:

и от него уже тошнит...


Фунт молодцом!

 

День добрый.

Взгляд на USD/CAD


Мое мнение: цена уйдет верней уже ушла ниже 1,26780, на сколько ниже точно сказать не могу, но ниже данной цены ставать в лонг, и ждать отката к этой же цене 1,26780, или выше.

Анализ по Н4. 

По достижению не актуальности идеи отпишусь.



Взгляд на EUR/CAD

Схожая ситуацыя по EUR/CAD но тут покупать от 1,47460 с целью 1,48000 ну или выше.

Анализ по Н4. 

По достижению не актуальности идеи отпишусь.
 
Купил EUR/CAD от 1,4746
 

Смотря, какие ставить цели...


 
Lesorub:

Смотря, какие ставить цели...



Так низко мы его там не увидем, сначало  1,4800 только тогда возможно. имхо

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