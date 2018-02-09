FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 806

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Renat Akhtyamov:

цена может бегать как угодно, но объемы покупок/продаж все равно определяют основное направление движения, как не крути

например +300 пунктов, затем - 200 пунктов. В итоге куда идет цена?

Хорошо,что ты добавил слово "основное" направление. Там твой робот и даром не нужен. 


Вот если б твоя прога могла объёмы реальные(!) украсть у спота,фьюча,опца............впрочем,о чём это я. Есть позы Сити банка,Кредит Агриколь,Credit Suisse и прочих и позы настолько крупные,что набираются в диапазоне и конечно такую инфу,а тем более по стопам твоя прога нигде не сыщет,кроме истории.

 
Vadens:

Хорошо,что ты добавил слово "основное" направление. Там твой робот и даром не нужен. 


Вот если б твоя прога могла объёмы реальные(!) украсть у спота,фьюча,опца............впрочем,о чём это я. Есть позы Сити банка,Кредит Агриколь,Credit Suisse и прочих и позы настолько крупные,что набираются в диапазоне и конечно такую инфу,а тем более по стопам твоя прога нигде не сыщет,кроме истории.

В смысле?

У тех кто торгует ордера/позиции чтоли присвоить?

Беспредел же это, даже заморачиваться не буду...

 
Renat Akhtyamov:

В смысле?

У тех кто торгует ордера/позиции чтоли присвоить?

Беспредел же это, даже заморачиваться не буду...


Да,не! Я плохо выразился,что ли. Чтобы прога твоя могла реальные объёмы в терминал наложить ввиде уровней..........а потом сам засомневался.

 
Vadens:

Да,не! Я плохо выразился,что ли. Чтобы прога твоя могла реальные объёмы в терминал наложить ввиде уровней..........а потом сам засомневался.

)))

понял

а у меня не так ты думаешь, да?

 
Renat Akhtyamov:

)))

понял

а у меня не так ты думаешь, да?


Думаю не так. Ты хочешь сказать у тебя уровни фьюча,опца.....в принципе это ещё можно найти. В смысле у тебя реальная инфа по сделкам маркетмейкеров?

 
Vadens:

Думаю не так. Ты хочешь сказать у тебя уровни фьюча,опца.....в принципе это ещё можно найти. В смысле у тебя реальная инфа по сделкам маркетмейкеров?

не знаю пока

загнали же в лужу

толи создали видимость?

новая тема, дополнительные знания

все как обычно. правда или нет - покажет время

 
Renat Akhtyamov:

не знаю пока

загнали же в лужу

толи создали видимость?

новая тема, дополнительные знания

все как обычно


Не мучься! Никто тебе сделки Сити,Агриколь,Дойче не выложит в доступности-это коммерческая тайна,тем более,что некоторые объёмы разбиваются в диапазоне из-за отсутствия контрагента,а это как раз и определяет реальное движение цены в интересном нам периоде. Можно уйти в ОИ фьюча,опца. Тогда переходим на основные направления(рис выше). 

Думается,в лужу никто спецом не загонял-много одновременных факторов,которые влияют на ценообразование и часть этих факторов отсутствует в общем доступе.

 
Vadens:

Не мучься! Никто тебе сделки Сити,Агриколь,Дойче не выложит в доступности-это коммерческая тайна,тем более,что некоторые объёмы разбиваются в диапазоне из-за отсутствия контрагента,а это как раз и определяет реальное движение цены в интересном нам периоде. Можно уйти в ОИ фьюча,опца. Тогда переходим на основные направления(рис выше). 

Думается,в лужу никто спецом не загонял-много одновременных факторов,которые влияют на ценообразование и часть этих факторов отсутствует в общем доступе.

Я и не мучаюсь

Я точно знаю, что это лучшее из того что у меня есть

У меня был прогноз до того лоя что проехали по еврику, просто я его сознательно пропустил
 
Renat Akhtyamov:

Я и не мучаюсь

Я точно знаю, что это лучшее из того что у меня есть


Я тупо ставлю лимит вместо стопа пока не развернётся и пляшут они все под балалайку!

 
Vadens:

Я тупо ставлю лимит вместо стопа пока не развернётся и пляшут они все под балалайку!

в принципе также, исполнение тока другое

это называется так: тупо плюнуть на движения котира, которые ниочем

то есть мне скоро станет понятна амплитуда такого движения

за эти дни по еврику засадили грядку продавцами...

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