FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 806
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цена может бегать как угодно, но объемы покупок/продаж все равно определяют основное направление движения, как не крутинапример +300 пунктов, затем - 200 пунктов. В итоге куда идет цена?
Хорошо,что ты добавил слово "основное" направление. Там твой робот и даром не нужен.
Вот если б твоя прога могла объёмы реальные(!) украсть у спота,фьюча,опца............впрочем,о чём это я. Есть позы Сити банка,Кредит Агриколь,Credit Suisse и прочих и позы настолько крупные,что набираются в диапазоне и конечно такую инфу,а тем более по стопам твоя прога нигде не сыщет,кроме истории.
Хорошо,что ты добавил слово "основное" направление. Там твой робот и даром не нужен.
Вот если б твоя прога могла объёмы реальные(!) украсть у спота,фьюча,опца............впрочем,о чём это я. Есть позы Сити банка,Кредит Агриколь,Credit Suisse и прочих и позы настолько крупные,что набираются в диапазоне и конечно такую инфу,а тем более по стопам твоя прога нигде не сыщет,кроме истории.
В смысле?
У тех кто торгует ордера/позиции чтоли присвоить?
Беспредел же это, даже заморачиваться не буду...
В смысле?
У тех кто торгует ордера/позиции чтоли присвоить?
Беспредел же это, даже заморачиваться не буду...
Да,не! Я плохо выразился,что ли. Чтобы прога твоя могла реальные объёмы в терминал наложить ввиде уровней..........а потом сам засомневался.
Да,не! Я плохо выразился,что ли. Чтобы прога твоя могла реальные объёмы в терминал наложить ввиде уровней..........а потом сам засомневался.
)))
понял
а у меня не так ты думаешь, да?
)))
понял
а у меня не так ты думаешь, да?
Думаю не так. Ты хочешь сказать у тебя уровни фьюча,опца.....в принципе это ещё можно найти. В смысле у тебя реальная инфа по сделкам маркетмейкеров?
Думаю не так. Ты хочешь сказать у тебя уровни фьюча,опца.....в принципе это ещё можно найти. В смысле у тебя реальная инфа по сделкам маркетмейкеров?
не знаю пока
загнали же в лужу
толи создали видимость?
новая тема, дополнительные знания
все как обычно. правда или нет - покажет время
не знаю пока
загнали же в лужу
толи создали видимость?
новая тема, дополнительные знания
все как обычно
Не мучься! Никто тебе сделки Сити,Агриколь,Дойче не выложит в доступности-это коммерческая тайна,тем более,что некоторые объёмы разбиваются в диапазоне из-за отсутствия контрагента,а это как раз и определяет реальное движение цены в интересном нам периоде. Можно уйти в ОИ фьюча,опца. Тогда переходим на основные направления(рис выше).
Думается,в лужу никто спецом не загонял-много одновременных факторов,которые влияют на ценообразование и часть этих факторов отсутствует в общем доступе.
Не мучься! Никто тебе сделки Сити,Агриколь,Дойче не выложит в доступности-это коммерческая тайна,тем более,что некоторые объёмы разбиваются в диапазоне из-за отсутствия контрагента,а это как раз и определяет реальное движение цены в интересном нам периоде. Можно уйти в ОИ фьюча,опца. Тогда переходим на основные направления(рис выше).
Думается,в лужу никто спецом не загонял-много одновременных факторов,которые влияют на ценообразование и часть этих факторов отсутствует в общем доступе.
Я и не мучаюсь
Я точно знаю, что это лучшее из того что у меня естьУ меня был прогноз до того лоя что проехали по еврику, просто я его сознательно пропустил
Я и не мучаюсь
Я точно знаю, что это лучшее из того что у меня есть
Я тупо ставлю лимит вместо стопа пока не развернётся и пляшут они все под балалайку!
Я тупо ставлю лимит вместо стопа пока не развернётся и пляшут они все под балалайку!
в принципе также, исполнение тока другое
это называется так: тупо плюнуть на движения котира, которые ниочем
то есть мне скоро станет понятна амплитуда такого движения
за эти дни по еврику засадили грядку продавцами...