FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 231

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[Удален]  
Lesorub:

уровень 1.1060:

как правильно расторговать уровень?



по опциону есть такое мнение
 
Alexander Antoshkin:


по опциону есть такое мнение

нет у него мнения по Евре

можно то, можно это

бла, бла, бла..., забор...


на уровне 1.1060 :             ОИ быков 3633                   V max 346 быков

                                       ___________________________________________

                                      

                                        ОИ медведей 5461             V max 661 медведей


средний ход Евры 78 п., перевес у медведей, Sell 1.1060, ТР 1.0550 (ближайший мишкин страйк)


ну и куда мы без палченок:





а как поступит рынок, хз...

(забор)

                      

                         

 


 
Да уж остаются у нас палки да уровни ... :0))

А была бы вот такая информация по всем парам:



вот бы ....
 
Sergey Novokhatskiy:
Да уж остаются у нас палки да уровни ... :0))

А была бы вот такая информация по всем парам:



вот бы ....

вот бы...

Луня покупают или продают по этой информации?


На кого ни посмотри, многие пальцем в небо

Зато аналитика сплошь и рядом, умные лица, красивые картинки

А спроси, куда Евра - забор...

 
Lesorub:

вот бы...

Луня покупают или продают по этой информации?


На кого ни посмотри, многие пальцем в небо

Зато аналитика сплошь и рядом, умные лица, красивые картинки

А спроси, куда Евра - забор...

не я евро под самым забором прибрал, держу март, а там посмотрим...
 
Sergey Novokhatskiy:
не я евро под самым забором прибрал, держу март, а там посмотрим...

ну тогда я сам продам Луня, без этих источников...


 
Lesorub:

ну тогда я сам продам Луня, без этих источников...


дык я о чем говорю там толька инфа по долл/рубль и всякая шняга ещё, а валютных пар более нет.

А луня я сам под продал немного...
 
Sergey Novokhatskiy:
дык я о чем говорю там толька инфа по долл/рубль и всякая шняга ещё, а валютных пар более нет.

А луня я сам под продал немного...

а я то думаю, че он ласты стал загибать...  


а Еня так третье дно и подарит...

 
Lesorub:

а я то думаю, че он ласты стал загибать...  


а Еня так третье дно и подарит...

скоро и ещё одна доливка и всё ждем профита или стоп:

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