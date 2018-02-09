FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 231
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уровень 1.1060:
как правильно расторговать уровень?
по опциону есть такое мнение
по опциону есть такое мнение
нет у него мнения по Евре
можно то, можно это
бла, бла, бла..., забор...
на уровне 1.1060 : ОИ быков 3633 V max 346 быков
___________________________________________
ОИ медведей 5461 V max 661 медведей
средний ход Евры 78 п., перевес у медведей, Sell 1.1060, ТР 1.0550 (ближайший мишкин страйк)
ну и куда мы без палченок:
а как поступит рынок, хз...
(забор)
А была бы вот такая информация по всем парам:
вот бы ....
Да уж остаются у нас палки да уровни ... :0))
А была бы вот такая информация по всем парам:
вот бы ....
вот бы...
Луня покупают или продают по этой информации?
На кого ни посмотри, многие пальцем в небо
Зато аналитика сплошь и рядом, умные лица, красивые картинки
А спроси, куда Евра - забор...
вот бы...
Луня покупают или продают по этой информации?
На кого ни посмотри, многие пальцем в небо
Зато аналитика сплошь и рядом, умные лица, красивые картинки
А спроси, куда Евра - забор...
не я евро под самым забором прибрал, держу март, а там посмотрим...
ну тогда я сам продам Луня, без этих источников...
ну тогда я сам продам Луня, без этих источников...
А луня я сам под продал немного...
дык я о чем говорю там толька инфа по долл/рубль и всякая шняга ещё, а валютных пар более нет.
А луня я сам под продал немного...
а я то думаю, че он ласты стал загибать...
а Еня так третье дно и подарит...
а я то думаю, че он ласты стал загибать...
а Еня так третье дно и подарит...