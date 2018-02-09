FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 653
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Опять???? Вы мазохист?
Да, садо-мазо)
Да, садо-мазо)
А за что вы их покупать будете, у вас после вчерашних покупок фунта еще остались деньги?
Илья, был прав, в игнор тролля)
Если спрашиваешь человека о естественных вещах, то сразу становишься троллем.
Деньги вчера профукали? Да. Откуда новые? Вы их печатаете?
Если спрашиваешь человека о естественных вещах, то сразу становишься троллем.
Деньги вчера профукали? Да. Откуда новые? Вы их печатаете?
Вырастить лося - это искусство!
Для пополнений есть мастеркард
Вырастить лося - это искусство!
Для пополнений есть мастеркард
Эт точно! Купить вверху и продать внизу и при этом не слить счёт,такое могут только настоящие соколы!
Вы точно ошиблись темой...
а где тейки 1.3365 по фунту???
а где тейки 1.3365 по фунту???
Вы точно ошиблись темой, здесь тейков ни у кого никогда не бывает, одни убытки.
А про фунт на 3365 забудьте вообще, над вами зло пошутили, на 1.24 смотрите.
Эт точно! Купить вверху и продать внизу и при этом не слить счёт,такое могут только настоящие соколы!
Вы бы в личные сообщения заглянули вместо того, чтобы самолетики рисовать...
Когда я говорил, что занятие гаданием - это неблагодарное дело, я имел ввиду то, что зарабатывать нужно всегда, т.е. независимо от того - куда идет цена, а также пофиг флет или тренд, ночь или день.
Гадание - это открытие ордера с какой либо целью. Совсем не важно влетела туда цена в итоге или нет и кто был прав.
Вобщем, все не правы, если даже словили цель, т.к. постоянно такое всё равно ни у кого не получится. Как не крути вероятность входа не равна 1.
Первый признак сливной стратегии - это её наличие в Интернете. ИМХО!
Удачи!