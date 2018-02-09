FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 653

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vadutr:

Опять???? Вы мазохист?

Да, садо-мазо)

 
Dmitry Chepik:

Да, садо-мазо)


А за что вы их покупать будете, у вас после вчерашних покупок фунта еще остались деньги?

 

Илья, был прав, в игнор тролля)

 

Если спрашиваешь человека о естественных вещах, то сразу становишься троллем.

Деньги вчера профукали? Да. Откуда новые? Вы их печатаете?

 
vadutr:

Если спрашиваешь человека о естественных вещах, то сразу становишься троллем.

Деньги вчера профукали? Да. Откуда новые? Вы их печатаете?


Вырастить лося - это искусство!

Для пополнений есть мастеркард


 
Mickey Moose:

Вырастить лося - это искусство!

Для пополнений есть мастеркард



Эт точно! Купить вверху и продать внизу и при этом не слить счёт,такое могут только настоящие соколы!


 
Lesorub:

Вы точно ошиблись темой...




а где тейки 1.3365 по фунту???

 
andrian2:

а где тейки 1.3365 по фунту???


Вы точно ошиблись темой, здесь тейков ни у кого никогда не бывает, одни убытки.

А про фунт на 3365 забудьте вообще, над вами зло пошутили, на 1.24 смотрите.

 
Vadens:

Эт точно! Купить вверху и продать внизу и при этом не слить счёт,такое могут только настоящие соколы!



Вы бы в личные сообщения заглянули вместо того, чтобы самолетики рисовать...

 

Когда я говорил, что занятие гаданием - это неблагодарное дело, я имел ввиду то, что зарабатывать нужно всегда, т.е. независимо от того - куда идет цена, а также пофиг флет или тренд, ночь или день.

Гадание - это открытие ордера с какой либо целью. Совсем не важно влетела туда цена в итоге или нет и кто был прав.

Вобщем, все не правы, если даже словили цель, т.к. постоянно такое всё равно ни у кого не получится. Как не крути вероятность входа не равна 1.

Первый признак сливной стратегии  - это её наличие в Интернете. ИМХО!

Удачи!

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