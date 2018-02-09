FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 289

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Vadens:


Как я тебе прованговал на еврофунте,а? Красота! Всё б ничего......если б так было всегда. 

Достижение целевого уровня для моих вееров уже считается бай-сигналом,т.к. она ещё вверх уйдёт,мельтешить будет,кидаться на забор,биться о стену и в конце концов достанет разворотный уровень 8491. За это не стабильное и противоречивое время я должен успеть набрать позу и подготовиться к,как всегда неожиданному для ТА,противоходу.



Тут нечего сказать. Похожим движением выносило на GBP/AUD, но там в итоге все красиво получилось, а здесь поза б/у и на монитор вовремя не смотрела.)
 
sterva:

Тут нечего сказать. Похожим движением выносило на GBP/AUD, но там в итоге все красиво получилось, а здесь поза б/у и на монитор вовремя не смотрела.)

Ну тогда уж GBPNZD

Вот лихая пара, аж дух захватывает

)

 
Весь день вату прокатали, вверх не пустили. Придется таки 4му по яй-м получать
 
Сергей:
Весь день вату прокатали, вверх не пустили. Придется таки 4му по яй-м получать

Скорее всего, еще пару дней мозг будут выносить.


 

похоже опять гэп вверх


ЗЫ: нее, откатило )


 
Alexandr Bryzgalov:

похоже опять гэп вверх


ЗЫ: нее, откатило )


Движение пятницы вернули
[Удален]  


Старичёк, тебе сегодня несказанно повезло. Я знаю, когда - когда рак на горе свистнет. Цалуй, только нежно
 
Renat Akhtyamov:

Ну тогда уж GBPNZD

Вот лихая пара, аж дух захватывает

)


Начал продавать кросс. Цель пока не ставлю,потом гляну-как высоко развернётся.
 
Чой-то у Стренжа на графике появились,позором заклеймённые ,мувинги. Видать,всё-таки,только биржи не достаточно...для отдыха на Майами.
 
Vadens:
Чой-то у Стренжа на графике появились,позором заклеймённые ,мувинги. Видать,всё-таки,только биржи не достаточно...для отдыха на Майами.

Прикалывается

Ну что, втопим до 1,063 и уж потом к 1,094 по еврику?

Апреля достаточно для этого, надеюсь

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