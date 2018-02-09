FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 110

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Lesorub:


и я закрылся. Но это еще не всё по моему. Пока что  1,035, как и говорил...
 
Renat Akhtyamov:
и я закрылся. Но это еще не всё по моему. Пока что  1,035, как и говорил...

не спорю, основная цель далеко внизу, все верно...

но, сейчас ниже опять нет долгов, кроме глобальной цели, че там делать?

а вверху стопы мишек за каждым хаем

ну как их не кинуть???


1.0795 ТР по кидалову косолапых... 

 

КИВИ план:


 
По евро выставил пока лимитники, чуть ниже и попозже еще добавлю:

 
а по паре USDCHF пока по плану:

 
Sergey Novokhatskiy:
По евро выставил пока лимитники, чуть ниже и попозже еще добавлю:

а где та трендовая на 09 ?


и по USDCHF хороший сигнал для продаж с Н4:

тока своп не попутный...

 


 
Lesorub:

а где та трендовая на 09 ?


и по USDCHF хороший сигнал для продаж с Н4:

тока своп не попутный...

трендовая на месте, на скрине видно...

по usdchf у меня нулевой своп для покупок... продажи чуть позже для меня

По этой паре usdchf на скрине хорошо видно отскок от недельной трендовой и пока к дневной вверх...
 
Sergey Novokhatskiy:
трендовая на месте, на скрине видно...

по usdchf у меня нулевой своп для покупок... продажи чуть позже для меня

По этой паре usdchf на скрине хорошо видно отскок от недельной трендовой и пока к дневной вверх...

трендовая на месте, тока цены там нет...

с КУКЛом плохо посидели???

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