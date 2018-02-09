FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 110
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и я закрылся. Но это еще не всё по моему. Пока что 1,035, как и говорил...
не спорю, основная цель далеко внизу, все верно...
но, сейчас ниже опять нет долгов, кроме глобальной цели, че там делать?
а вверху стопы мишек за каждым хаем
ну как их не кинуть???
1.0795 ТР по кидалову косолапых...
КИВИ план:
По евро выставил пока лимитники, чуть ниже и попозже еще добавлю:
а где та трендовая на 09 ?
и по USDCHF хороший сигнал для продаж с Н4:
тока своп не попутный...
а где та трендовая на 09 ?
и по USDCHF хороший сигнал для продаж с Н4:
тока своп не попутный...
по usdchf у меня нулевой своп для покупок... продажи чуть позже для меня
По этой паре usdchf на скрине хорошо видно отскок от недельной трендовой и пока к дневной вверх...
трендовая на месте, на скрине видно...
по usdchf у меня нулевой своп для покупок... продажи чуть позже для меня
По этой паре usdchf на скрине хорошо видно отскок от недельной трендовой и пока к дневной вверх...
трендовая на месте, тока цены там нет...
с КУКЛом плохо посидели???