FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 222
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой спать..все здесь
Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин
так все - равно делать нечего...
аппонент ушел в самобан, пропали буйные
Всем привет!
Всех с праздником, с Днем Защитника Отечества!!!
Нет пока
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.02.22 12:18
Рена, давай свой прогноз внутри дня, откуда бы она так же резво уехала как вчера )
Спасибо!
Lesorub:
Всем привет!
Всех с праздником,с Днем защитника Отечества!!!
Спасибо! ) Вас тоже с праздником )
С праздничком,мужики!
Вот пожалста,пошёл против отрицательного свопа. Пара только наторговывается,прошли только сутки,а начнёт вилять,что будет! Выскочил при своих.
Вот Волна Праздничная! Вперёд
Спасибо!