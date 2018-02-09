FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 222

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Rysl67:

Какой спать..все здесь 

Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин

Я поспал ,,выходи ))) ты же не спишь когда все здесь :) 
 
tuma_news:

Полагаю, приехала)

Нет пока
[Удален]  
Lesorub:

так все - равно делать нечего...

аппонент ушел в самобан, пропали буйные

да это засланый банкир  был
 
 

Всем привет!

Всех с праздником, с Днем Защитника Отечества!!!


 
Renat Akhtyamov:
Нет пока


Рена, давай свой прогноз внутри дня, откуда бы  она так же резво уехала  как вчера )

Спасибо!

 
sterva:

Lesorub:

Всем привет!

Всех с праздником,с Днем защитника Отечества!!!




Спасибо! ) Вас тоже  с праздником )
 

С праздничком,мужики!

Вот пожалста,пошёл против отрицательного свопа. Пара только наторговывается,прошли только сутки,а начнёт вилять,что будет! Выскочил при своих.

 

 

 Вот Волна Праздничная! Вперёд

  

 
sterva:

 

Спасибо! 

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