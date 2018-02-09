FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 428
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с утра как раз и прикупил на полторы, две фигуры...
прикупили что? фьюч или пару?
Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):
Глобальный тренд вверх, после обновления Вершины началось Коррекция и после ее слома, купить при пробое Опорной точки
Хорошо)
Спасибо)
трут сообщения, почем зря...
не смущайте фунтоторговцев, ща так, позже по другому:
Всё на месте, просто смысла не вижу их показывать... вроде бы и так понятно по скрину.
Ясно. Без проблем!
Погода дождливая,ворчу.......мазни многовато,а у тебя старая школа. На 4-ке за это били коленом под дых и ниже.
прикупили что? фьюч или пару?
Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):
А зачем прикупаться далеко. Пришёл,увидел,победил и в окно.....с одеждой в руке.
прикупили что? фьюч или пару?
Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):
Чиф в моменте:
Вот про эти юга!?;)