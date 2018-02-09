FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 428

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Sergey Novokhatskiy:
с утра как раз и прикупил на полторы, две фигуры...

прикупили что? фьюч или пару?

Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):


 
Sergey Lazarenko:
Глобальный тренд вверх, после обновления Вершины началось Коррекция и после ее слома, купить при пробое Опорной точки

Хорошо)

Спасибо)

 
Пожалуйста следите за выражениями и за лексикой. Это относится также к тем, кто цитирует сообщения.
 
tuma_news:

трут сообщения, почем зря...


не смущайте фунтоторговцев, ща так, позже по другому:


 
Sergey Novokhatskiy:

Всё на месте, просто смысла не вижу их показывать... вроде бы и так понятно по скрину.


Ясно. Без проблем!

Погода дождливая,ворчу.......мазни многовато,а у тебя старая школа. На 4-ке за это били коленом под дых и ниже.

 
Lesorub:

прикупили что? фьюч или пару?

Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):



А зачем прикупаться далеко. Пришёл,увидел,победил и в окно.....с одеждой в руке.
 
Lesorub:

прикупили что? фьюч или пару?

Пара полетит вниз после набора (своп, тока не в тему...):


Помнится недельку назад говорил про полет на юга;)
 
Lesorub:

Чиф в моменте:


Вот про эти юга!?;)
 
Forex969:
Вот про эти юга!?;)
Тьфу ты... Юг с севером перепутал;)
 
Всего, что мы так долго ждали,  наконец то свершилось!!! Ура товарищи!!!
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