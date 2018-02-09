FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вдруг, ну что совсем невероятно, 1,08.
Еще немного продать придется?
Я думаю путные совы побеждают на конкурсах, которые сами брокеры устраивают.
Можно устроить долговременный конкурс с хорошим призом и вот она как живая.)
Вот с чемпионата https://www.mql5.com/ru/code/919 100% грааль просто чудо простоты, я им все время восхищаюсь...
Вопрос только один.....
Где взять оригинал.))))
Вопрос только один.....
Где взять оригинал.))))
Написать самостоятельно. Там же вроде идёт речь о RSI?
)))....
Если бы могла.
Была бы победителем.
Все проблемы связанные с написанием и самое интересное результатом сами представляете.
Возможно у вас большой опыт
Может посоветуете совушку- живчика на четверочку.)))
)))....
Если бы могла.
Была бы победителем.
Все проблемы связанные с написанием и самое интересное результатом сами представляете.
Возможно у вас большой опыт
Может посоветуете совушку- живчика на четверочку.)))
Вопрос только один.....
Где взять оригинал.))))
Я думаю путные совы побеждают на конкурсах, которые сами брокеры устраивают.
Можно устроить долговременный конкурс с хорошим призом и вот она как живая.)
Берём в MetaEditor'e и запускаем Мастер MQL5 - генерируем советник на базе модуля сигналов индикатора RSI. Буквально три минуты тестов и уже есть результат на EURUSD,M30:
Параметры:
Написать можно, главное задание сформулировать. И только для MetaTrade 5.
На MetaTrade 4 уже не работаете?
У меня на 5 пока только демки((.
Я считала, что для 4 побольше проверенных наработок должно быть(.