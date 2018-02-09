FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 22

vaz:

А вдруг, ну что совсем невероятно, 1,08.

Еще немного продать придется?

2000пп боливар не выдержит, ну вообще-то 04 до 06 продержался... да еще тысячи 2 придется скинуть останется 8, пойдет - легко пришли - легко и уходят...((
 
sterva:

Я думаю путные совы побеждают на конкурсах, которые сами брокеры устраивают.

Можно устроить долговременный конкурс с хорошим призом и вот она как живая.)  

Вопрос только один.....

Где взять оригинал.)))) 

 
Написать самостоятельно. Там же вроде идёт речь о RSI?
 
Vladimir Karputov:
Написать самостоятельно. Там же вроде идёт речь о RSI?

    )))....

Если бы могла.

Была бы победителем.

Все проблемы связанные с написанием и самое интересное результатом сами представляете.

Возможно у вас большой опыт

Может посоветуете совушку- живчика на четверочку.)))  

 
Написать можно, главное задание сформулировать. И только для MetaTrade 5.
 
Чем же этот плох... оптимизируйте - можно добавить Мартина на просадки редко, но бывают...
 
Ну и хорошо,что понимаешь. Знать диагноз-уже 50% лечения.
 

Берём в MetaEditor'e и запускаем Мастер MQL5 - генерируем советник на базе модуля сигналов индикатора RSI. Буквально три минуты тестов и уже есть результат на EURUSD,M30:

TesterGraphReport2017.01.10.png

Параметры:

1

Файлы:
EA_RSI.mq5  14 kb
 
Vladimir Karputov:
Написать можно, главное задание сформулировать. И только для MetaTrade 5.

На MetaTrade 4 уже не работаете?

У меня на 5 пока только демки((.

Я считала, что для 4 побольше проверенных наработок должно быть(.  

