FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 392

Новый комментарий
 
achtopridumat:

ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(

Выборы Трампа кинули котир на 350 пунктов.... Не думаю, что тут так же сильно мочканёт.
 
завтра почитаю вашу дискусию , похоже там много интересного
 
Renat Akhtyamov:
Выборы Трампа кинули котир на 350 пунктов.... Не думаю, что тут так же сильно мочканет.
ну я так тоже думаю, до этого кинуло хорошо вверх
 

как говорится надо поплакать ))

 
achtopridumat:

как говорится надо поплакать ))

В прошлый раз тебе повезло больше, чем мне )))) т.е. моя демка накрылась медным тазом ...

И в этот раз, надеюсь будет также.


 
да смотрю на дневку , а там свеча говорит ставь на покупку плюс еще  макороны 1,2 по ходу и 1,0 страшно ставить на бай, буду жить на зарплату не хер лезть куда не звали(
 
Renat Akhtyamov:

В прошлый раз тебе повезло больше, чем мне )))) т.е. моя демка накрылась медным тазом ...

И в этот раз, надеюсь будет также.


ну как же ты же должен был поставить бай?

 
achtopridumat:

ну как же ты же должен был поставить бай?

на реале поставил, а на деме продал...
 
Renat Akhtyamov:
на реале поставил, а на деме продал...
плохо что я тогда лот 2,0 не поставил сидел бы сейчас и кайфовал открывая сделки через 5 пунктов по 0,01
 
Renat Akhtyamov:
на реале поставил, а на деме продал...
у меня на деме 12000 баксов скопилось
1...385386387388389390391392393394395396397398399...878
Новый комментарий