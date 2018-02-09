FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 392
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ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(
Выборы Трампа кинули котир на 350 пунктов.... Не думаю, что тут так же сильно мочканет.
как говорится надо поплакать ))
как говорится надо поплакать ))
В прошлый раз тебе повезло больше, чем мне )))) т.е. моя демка накрылась медным тазом ...
И в этот раз, надеюсь будет также.
В прошлый раз тебе повезло больше, чем мне )))) т.е. моя демка накрылась медным тазом ...
И в этот раз, надеюсь будет также.
ну как же ты же должен был поставить бай?
ну как же ты же должен был поставить бай?
на реале поставил, а на деме продал...
на реале поставил, а на деме продал...