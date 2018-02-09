FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 633
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только реал, на демо ж..у протирать у монитора не тот возраст.
Отработанная фигура фигура ведь/ пост #6305 пока на долго сроке идёт формирование мин экстремума.
Где сейчас т.р. по фунту (долгосрок)?
Где сейчас т.р. по фунту (долгосрок)?
т.р./ это про ТП или что за ?Не пойму что именно интересует.
т.р./ это про ТП или что за ?
Ну да.
Ну да.
Пока ТП никаких нет так как идёт формирование мин экстремума оно может быть и на 100- 200 п ниже текущего, есть пока предполагаемая цена отскока она постоянно смещается вслед за мин экстремумом на дист 80.
Если рассматривать первоочередные цели для накопления, но пока рано.
Пока ТП никаких нет так как идёт формирование мин экстремума оно может быть и на 100- 200 п ниже текущего, есть пока предполагаемая цена отскока она постоянно смещается вслед за мин экстремумом на дист 80.
Если рассматривать первоочередные цели для накопления, но пока рано.
Вот теперь все понятно, интересный вариант(в плане на сколько быстро вырастает депо).
Тем более для фунта иной раз 100п за день- это просто семечки.))
Приветик всем !
И особенно Ренатику )
https://www.youtube.com/watch?v=_3wTmXSrvFg
Не плохо. Т.е. скальпировать по Оанде можно или это не рядовой случай.
Ребята!!!
А разве нельзя парням на Оанде торговать в плюс?
Нет, скальпировать по Оанде нельзя ни в коем случае, там как раз разговор, что с толпой вошли (как устрашающий аргумент)
В адвокаты заделался?
Чел несет чушь сколько лет, а в рот все одно смотрят.
Беда...
Илья, про что ты говоришь?
Ты спросил у кого сбываются прогнозы пипка в пипку .
Я ответил- у меня )
А кто несёт чушь- я ?
Спасибо!
Ребята!!!
А разве нельзя парням на Оанде торговать в плюс?
Вопрос скальпинг.)
Прагноз евры какой?
У тебя самые сверхточные были.
Вопрос скальпинг.)
Прагноз евры какой?
У тебя самые сверхточные были.
Милая,приветик!
У меня всегда точные прогнозы)
По евро - покупать рано.Нужно дождаться хотя бы утра.
На том форуме(ты его знаешь)- там с картинками .
Спасибо!